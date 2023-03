Alexis Sanchez e l’avventura all’Inter: “Ero un leone in gabbia, non mi facevano giocare”

L’attaccante cileno ha spiegato di avere poco spazio all’Inter: “Prima di un derby ho detto ‘Mister occhio che se non gioco perdiamo’”.

Alexis Sanchez sta vivendo al Marsiglia una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni. Non solo ha già conquistato i tifosi dell’OM con grandi prestazioni, ma sta risultando decisivo grazie ad un’eccellente vena creativa.

I numeri dicono infatti che nel corso dell’annata, tra tutte le competizioni, ha già messo a segno sedici reti, dodici delle quali in venticinque partite di Ligue 1.

Si tratta di statistiche ben diverse da quelle alle quali aveva abituato all’Inter, ma lo stesso ‘Niño Maravilla’, in un’intervista rilasciata a ’24 Horas’ di ‘TVN’, ha spiegato come il suo rendimento non ottimale fosse anche figlio dello scarso minutaggio che gli veniva riservato.

“Io sono tranquillo. Mi criticano, ma mi hanno dato la possibilità di dimostrare? Tu mi dai 15’ in una partita, cosa cosa posso dimostrare? E’ per questo che mi sento tranquillo. Ho sempre detto che ero come un leone in gabbia. Fammi giocare e se gioco male criticami. Ora parlano di una perdita per l’Inter, ma perché non mi hanno fatto giocare?”.

L’attaccante cileno ha anche svelato un aneddoto legato ad una discussione avuta con Simone Inzaghi prima di un derby.

“Una volta gli ho detto ‘se non mi fai giocare perdiamo con il Milan, mister occhio’, e fu proprio quello che accadde. Non gli ho detto più niente, a volte si deve essere come un elefante: bocca chiusa e orecchie grandi, bisogna parlare di meno e ascoltare di più”.