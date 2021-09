Da Alessandro a Samuele: Buffon gioca contro il figlio di Birindelli

Per sette anni è stato compagno di Alessandro tra Juventus e Italia: oggi Buffon ha sfidato Samuele Birindelli in Parma-Pisa.

Gianluigi Buffon e Alessandro Birindelli insieme nella Juventus hanno condiviso sette anni di gioie e dolori. Oltre tredici anni dopo la loro ultima partita insieme, il leggendario portiere attualmente in forza al Parma si è ritrovato come avversario un altro Birindelli: Samuele, figlio dell’ex terzino.

Dagli scudetti vinti fino alla finale di Champions League persa con il Milan o l’anno in Serie B. Per 129 volte tra Juventus e Nazionale Italiana Buffon e Birindelli padre sono stati in campo insieme. Per 7 anni, dal 2001 al 2008, nella Juventus, per cinque volte anche in azzurro.

Nella sfida tra Pisa e Parma per la prima volta il portiere classe 1978 ha sfidato anche Birindelli figlio, terzino sinistro classe 1999 che gioca nel Pisa, la città in cui la famiglia ha le origini.

Non è arrivato nessun goal, ma un assist per la rete del momentaneo 1-0 di Lucca sì. Poi Birindelli ci ha persino provato, ma ha trovato la pronta risposta del portiere gialloblù, di 21 anni più vecchio di lui.

Non è la prima volta in cui Buffon si trova in campo insieme ai figli dei suoi ex compagni: lo scorso anno infatti è stato compagno di squadra alla Juventus di Federico Chiesa, dopo aver giocato al Parma insieme a papà Enrico. Una grandezza che attraversa due generazioni.