Al Nassr: in che stadio gioca Cristiano Ronaldo?

Scopriamo la casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: capienza e storia dello stadio in cui gioca il portoghese.

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo porta milioni di persone ad interessarsi dell'Al-Nassr, squadra saudita con sede a Riad. I followers del club aumentano giorno dopo giorno, così come le domande per conoscere meglio il club del torneo asiatico.

Cristiano Ronaldo arriva in una squadra guidata dall'ex romanista Rudi Garcia, che può contare su Ospina, vecchia conoscenza del Napoli, ma anche su Aboubakar e Luiz Gustavo. Nomi noti ai tifosi europei, che fanno parte dell'Al-Nassr nelle ultime stagioni.

A caccia di nuovi trofei in patria, l'Al-Nassr gioca le sue partite interne nell'ex stadio dell'Al-Hilal. Un impianto che ospita le nuove gesta di Cristiano Ronaldo dopo l'addio al Manchester United.

DOVE GIOCA L'AL-NASSR

Lo stadio dell'Al-Nassr si chiama Mrsol Park per motivi di sponsorizzazione, ma è noto anche come King Saud University Stadium. Costruito tra il 2011 e il 2014 è stato aperto nel 2015 e dopo gli anni dell'Al-Hilal l'impianto da 25.000 spettatori è ora la casa del club guidato da Rudi Garcia, con Cristiano Ronaldo come numero 7.

LO STADIO CHE CAMBIA COLORE

La particolarità di Mrsol Park è che in base alla luce può apparire di due colori diversi: marrone terra o oro a seconda della luce solare a causa della sua pelle esterna perforata e metallica. L'impianto ospita grandi eventi, tra cui concerti, incontri di wrestling e incontri di calcio internazionali.