Aereo scomparso, riprese le ricerche di Emiliano Sala

Nonostante siano ormai passate più di 48 ore dalla scomparsa i soccorritori hanno deciso di non interrompere le ricerche dell'aereo su cui viaggiava l'attaccante italo-argentino Emiliano Sala.

Ad annunciarlo è un tweet in cui viene specificato come nelle operazioni sul Canale della Manica sarà impegnato anche un velivolo che dovrà sorvolare la costa nord di Cherbourg, la costa nord di Jersey e Sark.

24th January

7.50am update.



We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.



Further information released when available