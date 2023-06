Accardi rinnova con l'Empoli: era stato accostato al Napoli

Il ds dei toscani ha firmato un nuovo contratto con la squadra di Zanetti: svanisce dunque l'ipotesi Napoli per lui.

L'Empoli, una volta raggiunta la salvezza, ha deciso di rafforzare la posizione dei protagonisti del traguardo raggiunto quest'anno. Uno di questi è il DS Pietro Accardi, che ha appena rinnovato fino al 2026 coi toscani.

Per l'ex difensore di Palermo e Sampdoria svanisce dunque l'ipotesi Napoli, che lo aveva messo in lista in caso di partenza di Giuntoli.

Non solo i campioni d'Italia però avevano messo gli occhi su Accardi. Il DS era infatti anche tra i preferiti della Lazio, che deve sostituire Igli Tare.

Il progetto dell'Empoli è quello che ha convinto Accardi a rinnovare per altre tre stagioni, come dichiarato da lui stesso:

" Ho deciso di rimanere e proseguire il percorso perché abbiamo un appuntamento con la storia di questo club. Sappiamo che come ogni anno non sarà facile, ma faremo di tutto per raggiungere la terza salvezza consecutiva. Ringrazio il presidente per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti, adesso insieme pensiamo a programmare la nuova stagione e dare continuità a quanto fatto in questi anni”.

Quest'anno l'Empoli ha avuto una stagione tutto sommato tranquilla, in cui hanno spiccato soprattutto i giovani come Cambiaghi, Fazzini e, soprattutto, Baldanzi, che domani sera sarà protagonista della finale del Mondiale Under 20 contro l'Uruguay.

Merito anche della strategia di mercato voluta da Accardi, che ha puntato sui giovani, ma ha riportato a Empoli anche giocatori del passato come Ciccio Caputo.