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Yamal risponde a Bellingham con una frecciatina dopo la vittoria del Barcellona nel Clásico
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Yamal risponde con un «le parole costano poco»
Su Instagram, Yamal ha pubblicato un video in cui festeggia dagli spalti il gol decisivo di Torres, aggiungendo la didascalia "Le chiacchiere non costano nulla" con emoji che ridono. Non è una frase casuale, ma un riferimento a un precedente scambio.
Il compagno di squadra Gavi ha subito ripreso il post, aggiungendo un'emoji che parla. Un'azione coordinata che ricorda come lo spogliatoio del Barcellona non abbia dimenticato le frecciate del Real Madrid a inizio stagione, trasformando i festeggiamenti per il titolo in una piccola rivincita personale per Yamal.instagram/lamineyamal
- AFP
Alla scoperta delle origini della faida di Bellingham
L'attrito tra i due giocatori risale a ottobre, dopo il primo Clásico della stagione al Santiago Bernabéu. Dopo la vittoria per 2-1 del Real Madrid, in cui Bellingham aveva segnato, il centrocampista pubblicò: "Le chiacchiere non costano nulla. Hala Madrid, sempre". Il messaggio fu letto come risposta alle provocazioni pre-partita di Yamal.
Prima di quel match, Yamal aveva criticato l’arbitraggio delle partite del Real Madrid, affermando: “Il Real Madrid fa di tutto; ruba le gare".
Le sue parole avevano irritato diverse figure della squadra madrilena, scatenando la risposta di Bellingham.
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Il Barcellona ha l'ultima parola
Al Camp Nou il Barcellona batte 2-0 il Real Madrid e vince matematicamente la Liga. Le reti di Marcus Rashford e Ferran Torres permettono ai Blaugrana di festeggiare il titolo davanti ai rivali.
È il secondo titolo consecutivo per la squadra di Hansi Flick, che aggiunge La Liga alla Supercopa, mentre il Real Madrid chiude una stagione deludente senza trofei.
- Getty Images Sport
Yamal punta sul recupero
Per Yamal ora conta solo il recupero dopo lo strappo al bicipite femorale sinistro rimediato il mese scorso.
L'infortunio lo tiene fuori fino a fine stagione col Barcellona, ma ha già iniziato una riabilitazione conservativa per arrivare pronto ai Mondiali 2026.
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