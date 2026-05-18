Secondo The Athletic, l'infortunio alla coscia di Yamal lo escluderà dalla partita d'esordio della Spagna ai Mondiali contro Capo Verde, il 15 giugno.
Yamal k.o per i Mondiali? Attenzione alle partite della Spagna, Roja preoccupata
Fuori due gare?
Inoltre, secondo The Athletic, Yamal potrebbe saltare non solo la partita d’esordio ma anche la seconda del girone contro l’Arabia Saudita, in programma il 21 giugno.
Il giovane ha subito uno strappo muscolare alla coscia mentre calciava un rigore nella vittoria per 1-0 del Barça sul Celta Vigo a fine aprile, infortunio che gli ha già fatto saltare l’ultima gara di campionato.
La Federcalcio spagnola, il club e il giocatore restano in stretto contatto. Lo staff medico della nazionale si reca spesso a Barcellona per seguire da vicino il suo recupero.
- Qatar Supreme Committee
La Spagna potrebbe arrivare ai Mondiali senza Yamal?
La Furia Roja spera di riavere Yamal per l’ultima gara del girone contro l’Uruguay, il 26 giugno. Perderlo per la fase a eliminazione diretta in USA, Messico e Canada sarebbe un duro colpo per le ambizioni della Spagna.
Con lui al meglio, gli attuali campioni d'Europa restano tra i favoriti per il titolo. Già due anni fa, durante l'Europeo vinto in finale sull'Inghilterra, il giovane Yamal – che per gran parte del torneo aveva solo 16 anni – fu decisivo.
Con 25 presenze e sei goal, ha però saltato quattro delle sei qualificazioni per infortunio.
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Il calendario delle prossime partite della Roja
Calendario
Partita
Competizione
4 giugno
Spagna vs Iraq
Amichevole
8 giugno
Perù vs. Spagna
Amichevole
15 giugno
Spagna vs. Capo Verde
Mondiali 2026
21 giugno
Spagna vs Arabia Saudita
Mondiali 2026
26 giugno
Uruguay - Spagna
Mondiali 2026