La Furia Roja spera di riavere Yamal per l’ultima gara del girone contro l’Uruguay, il 26 giugno. Perderlo per la fase a eliminazione diretta in USA, Messico e Canada sarebbe un duro colpo per le ambizioni della Spagna.

Con lui al meglio, gli attuali campioni d'Europa restano tra i favoriti per il titolo. Già due anni fa, durante l'Europeo vinto in finale sull'Inghilterra, il giovane Yamal – che per gran parte del torneo aveva solo 16 anni – fu decisivo.

Con 25 presenze e sei goal, ha però saltato quattro delle sei qualificazioni per infortunio.