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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Yamal k.o per i Mondiali? Attenzione alle partite della Spagna, Roja preoccupata

Coppa del Mondo
Spagna vs Capo Verde
Spagna
L. Yamal
Barcellona

I dirigenti della Nazionale spagnola hanno ricevuto notizie deludenti sulla partecipazione della superstar Lamine Yamal ai Mondiali.

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Secondo The Athletic, l'infortunio alla coscia di Yamal lo escluderà dalla partita d'esordio della Spagna ai Mondiali contro Capo Verde, il 15 giugno.

  • Fuori due gare?

    Inoltre, secondo The Athletic, Yamal potrebbe saltare non solo la partita d’esordio ma anche la seconda del girone contro l’Arabia Saudita, in programma il 21 giugno.

    Il giovane ha subito uno strappo muscolare alla coscia mentre calciava un rigore nella vittoria per 1-0 del Barça sul Celta Vigo a fine aprile, infortunio che gli ha già fatto saltare l’ultima gara di campionato.

    La Federcalcio spagnola, il club e il giocatore restano in stretto contatto. Lo staff medico della nazionale si reca spesso a Barcellona per seguire da vicino il suo recupero.

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  • Lamine Yamal SpainQatar Supreme Committee

    La Spagna potrebbe arrivare ai Mondiali senza Yamal?

    La Furia Roja spera di riavere Yamal per l’ultima gara del girone contro l’Uruguay, il 26 giugno. Perderlo per la fase a eliminazione diretta in USA, Messico e Canada sarebbe un duro colpo per le ambizioni della Spagna.

    Con lui al meglio, gli attuali campioni d'Europa restano tra i favoriti per il titolo. Già due anni fa, durante l'Europeo vinto in finale sull'Inghilterra, il giovane Yamal – che per gran parte del torneo aveva solo 16 anni – fu decisivo.

    Con 25 presenze e sei goal, ha però saltato quattro delle sei qualificazioni per infortunio.

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  • Il calendario delle prossime partite della Roja


    Calendario

    Partita

    Competizione

    4 giugno

    Spagna vs Iraq

    Amichevole

    8 giugno

    Perù vs. Spagna

    Amichevole

    15 giugno

    Spagna vs. Capo Verde

    Mondiali 2026

    21 giugno

    Spagna vs Arabia Saudita

    Mondiali 2026

    26 giugno

    Uruguay - Spagna

    Mondiali 2026


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