Vicenza in Serie B, ora 9 squadre ai playoff dal gruppo A di Serie C: vicine in 6, lotta per 3 posti

Il Vicenza è la prima squadra promossa nella Serie B 2026/2027. I biancorossi, vincendo contro l'Inter Under 23 nella serata di lunedì 16 marzo, hanno guadagnato la matematica qualificazione al prossimo campionato cadetto. Un cammino entusiasmante che ha permesso ai veneti di ottenere il pass con sei turni in anticipo.
Arrivato al 32esimo turno, il gruppo A di Serie C designerà nelle prossime settimane le squadre dal secondo al decimo posto, ovvero quelle che potranno partecipare ai lunghi playoff che si disputeranno a fine primavera e che vedrà coinvolte come di consueto anche le colleghe degli altri due gironi, tutte alla ricerca dell'ultimo posto disponibile per la nuova Serie B.
Con appena 18 punti a disposizione i giochi playoff sono fatti in parte e le prime qualificazioni ufficiali arriveranno già a marzo, in attesa di definire i posti con i maggiori dubbi, attualmente dall'ottavo al decimo posto.