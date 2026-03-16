Vicenza in Serie B, ora 9 squadre ai playoff dal gruppo A di Serie C: vicine in 6, lotta per 3 posti

Lumezzante, Inter Under 23 e Giana Erminio occupano attualmente i posti che permettono la qualificazione ai playoff di Serie C, ma con 18 punti a disposizione i giochi sono completamente aperti.

Dietro di loro, infatti, spingono una serie di squadre che si trova in quello strano limbo tra playoff e playout, in attesa che gli ultimi sei turni decidano in quale parte di post campionato giocheranno: Pro Vercelli, Novara, Ospitaletto, Albinoleffe, Arzignano e Dolomiti sono in corsa per il nono e il decimo posto, ma non è da escludere neanche una Pergolettese leggermente staccata dal gruppone che sogna di andare oltre il campionato regolare.

La Triestina sembra condannata alla Serie D, mentre per Virtus Verona e Pro Patria ci sono le ultime timide chance di evitare i playout.