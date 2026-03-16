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Tifosi BresciaGetty Images
Francesco Schirru

Vicenza in Serie B, ora 9 squadre ai playoff dal gruppo A di Serie C: vicine in 6, lotta per 3 posti

Il gruppo A di Serie C ha espresso il primo verdetto, ora tocca alle squadre che giocheranno i playoff: praticamente tutto il girone può ancora raggiungerli nei sei turni finali.

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Il Vicenza è la prima squadra promossa nella Serie B 2026/2027. I biancorossi, vincendo contro l'Inter Under 23 nella serata di lunedì 16 marzo, hanno guadagnato la matematica qualificazione al prossimo campionato cadetto. Un cammino entusiasmante che ha permesso ai veneti di ottenere il pass con sei turni in anticipo.

Arrivato al 32esimo turno, il gruppo A di Serie C designerà nelle prossime settimane le squadre dal secondo al decimo posto, ovvero quelle che potranno partecipare ai lunghi playoff che si disputeranno a fine primavera e che vedrà coinvolte come di consueto anche le colleghe degli altri due gironi, tutte alla ricerca dell'ultimo posto disponibile per la nuova Serie B.

Con appena 18 punti a disposizione i giochi playoff sono fatti in parte e le prime qualificazioni ufficiali arriveranno già a marzo, in attesa di definire i posti con i maggiori dubbi, attualmente dall'ottavo al decimo posto.

  • CHI STA PER ANDARE AI PLAYOFF

    Concludere il campionato di Serie C nella miglior posizione possibile permette alle varie squadre di evitare uno o più turni dei playoff, lunghissimi e con il rischio di logorare i team qualificati per le prime fasi.

    In vista del 33esimo turno l'Union Brescia è praticamente certo di un posto nei playoff visto il +17 sull'undicesimo posto e in questa fase finale cercherà in tutti i modi di arrivare secondo, così da evitare diverse partite. Stesso discorso per Lecco, Trento, Cittadella e Renate, leggermente dietro ma oramai prossime a giocare nel post campionato regolare.

    Non dovrebbe avere problemi neanche l'Alcione, a 50 punti e con un netto +9 sull'undicesimo posto in vista di questo rush finale del campionato di Serie C.

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  • LA LOTTA PER GLI ULTIMI POSTI

    Lumezzante, Inter Under 23 e Giana Erminio occupano attualmente i posti che permettono la qualificazione ai playoff di Serie C, ma con 18 punti a disposizione i giochi sono completamente aperti.

    Dietro di loro, infatti, spingono una serie di squadre che si trova in quello strano limbo tra playoff e playout, in attesa che gli ultimi sei turni decidano in quale parte di post campionato giocheranno: Pro Vercelli, Novara, Ospitaletto, Albinoleffe, Arzignano e Dolomiti sono in corsa per il nono e il decimo posto, ma non è da escludere neanche una Pergolettese leggermente staccata dal gruppone che sogna di andare oltre il campionato regolare.

    La Triestina sembra condannata alla Serie D, mentre per Virtus Verona e Pro Patria ci sono le ultime timide chance di evitare i playout.

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  • IL REGOLAMENTO DEI PLAYOFF

    A seconda della posizione finale nel campionato di Serie C, dal secondo al decimo posto, viene determinato l'ingresso nei playoff al via il prossimo maggio.

    Le squadre dal quinto al decimo posto entrano in gioco subito, nella prima fase nazionale, con scontri all'interno del girone (quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava).

    La quarta in classifica fa il suo ingresso nel secondo turno del playoff girone, mentre la terza partecipa direttamente alla fase nazionale, in cui in campo sono presenti tutti i team dei tre gironi. La seconda classifica, infine, gioca la prima partita dei playoff direttamente nel secondo turno nazionale, al pari delle squadre qualificate dal turno precedente.

  • LE DATE DEI PLAYOFF 2026

    Il 26 aprile si gioca l'ultima giornata del campionato regolare di Serie C, dunque con l'inizio di maggio ci sarà la disputa dei playoff del gruppo A, così come quelli degli altri due gironi.

    Maggio sarà il mese dei playoff, in cui le squadre qualificate tramite le posizioni in campionato, nonchè in virtù della vittoria della Coppa Italia Serie C: nei primissimi giorni di giugno andrà in scena il ritorno della finale che determinerà la quarta e ultima squadra promossa nella prossima Serie B, annata 2026/2027.

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