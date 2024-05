Verona-Inter 2-2, cronaca, tabellino e voti: doppio Arnautovic più Noslin e Suslov, goal e divertimento al Bentegodi

Si chiude con un pareggio il campionato dell’Inter: la compagine nerazzurra viene fermata sul 2-2 al Bentegodi dal Verona.

Cala il sipario sulla stagione di Verona ed Inter, due squadre che si sono affrontate nel 38° turno della Serie A 2023-2024 senza ovviamente avere più nulla da chiedere al torneo.

Quella che è andata in scena al Bentegodi è stata infatti una sfida che ha visto protagonista da un lato una squadra che è riuscita nell’impresa di salvarsi con buon anticipo, e dall’altra ovviamente la grande dominatrice del campionato che, ai blocchi di partenza della prossima annata calcistica, potrà sfoggiare lo Scudetto e la doppia stella sul petto.

Anche per questo motivo probabilmente, la gara è stata divertente ed ha offerto emozioni in entrambe le frazioni. Le due squadre, liberate dall’assillo del risultato, si sono sfidate a viso aperto e la cosa si è tradotta in un ritmo apprezzabile, in maggiori spazi da sfruttare, goal, una clamorosa traversa (colpita da Vinagre nel tentativo di liberare la propria area) ed una rete annullata in pieno recupero.

Le marcature che hanno deciso il risultato sono arrivate tutte nel primo tempo e sono stati siglate dai quattro migliori in campo (con Perilli): Arnautovic (doppietta) per l’Inter e Noslin e Suslov per il Verona.

Se il primo ha sfruttato al meglio la chance che gli è stata offerta, i due gioielli gialloblù hanno confermato di essere probabilmente pronti anche per altri palcoscenici.

Una partita da ‘ultimo giorno’ di scuola ed una passerella meritata per due squadre che, per motivi ovviamente diversi, non potranno che ricordare a lungo questo campionato.