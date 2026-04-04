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Fagioli Verona FiorentinaGetty
Leonardo Gualano

Verona-Fiorentina 0-1, pagelle e tabellino: un super De Gea e Fagioli regalano alla Viola pensanti punti salvezza

Serie A
Hellas Verona vs Fiorentina
Hellas Verona
Fiorentina

La Fiorentina espunga il campo del Verona ed ottiene tre pesantissimi punti salvezza: decide una rete nel finale di Fagioli.

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Tanta sofferenza, un super De Gea, il goal nel finale di Fagioli e tre punti che potrebbero rivelarsi pesantissimi al termine della sua travagliata stagione.

La Fiorentina vince sul campo del Verona, prolungando la sua mini striscia positiva e, soprattutto, allungando, almeno momentaneamente, sulle dirette concorrenti per la salvezza.

Una sfida, quella che si è giocata al Bentegodi, che ha visto la compagine viola partire anche bene e arrendersi solo alla traversa al 4' su gran tiro di Fagioli, ma poi lasciare, con il passare dei minuti, sempre più campo agli scaligeri.

Il Verona sembra averne di più, spinge con maggiore convinzione e nel primo tempo colleziona una serie incredibile di occasioni da rete. Ci provano, in sequenza, Bernede, Frese, Orban ed Oyegoke, ma a tenere a galla gli ospiti ci pensa De Gea con alcuni interventi prodigiosi.

Nella ripresa il canovaccio tattico resta totalmente invariato: il Verona fa la partita, mentre la Fiorentina prova a difendersi per poi ripartire.

Di fatto si gioca quasi esclusivamente in una metà campo e le cose non cambiano nemmeno quando Vanoli decide di ridisegnare la sua squadra e di inserire Piccoli al fianco di Kean.

Proprio un errore dell'attaccante, reduce dalle fatiche azzurre con l'Italia, dà a Belghali la possibilità, al 64', di servire Bowie, che si rende pericolosissimo con un tiro a giro che si spegne di poco al lato.

Quando la partita sembra ormai destinata a scivolare via senza ulteriori grandi sussulti, all'82' Fagioli, servito in area di rigore da Harrison, con un perfetto destro di prima intenzione a fil di palo, trafigge Montipò per lo 0-1.

È la rete che può valere una piccola fetta di salvezza e che consente alla Fiorentina di portarsi a quota 32 e di scavalcare il Cagliari. Al Verona resta solamente una prova gagliarda e l'amaro in bocca per non aver portato a casa punti che, per quanto fatto, avrebbe anche meritato.

  • PAGELLE VERONA

    Frese si disimpegna bene da braccetto difensivo di sinistra, Oyegoke e Belghali spingono tanto sugli esterni. Bernede è il migliore nella mediana gialloblù, Bowie ed Orban lottano tanto ma raramente riescono a rendersi pericolosi.

    VERONA (3-5-2): Montipò 6, Nelsson 6 (90' Mosquera sv), Edmundsson 6, Frese 6.5; Oyegoke 6.5 (75' Bradaric 5.5), Akpa Akpro 6, Gagliardini 6, Bernede 6.5 (75' Suslov 4), Belghali 6.5; Bowie 5.5, Orban 5.5 (67' Sarr 5.5). All. Sammarco.


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  • PAGELLE FIORENTINA

    De Gea tiene a galla la Fiorentina col almeno tre grandi interventi, Comuzzo fatica da esterno adattato. Fabbian ancora una volta non lascia il segno, Fagioli si conferma in un grande stato di forma. Harrison ha il merito di confezionare l'assist decisivo, Kean paga le fatiche azzurre.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 7.5, Comuzzo 5.5 (90' Rospo sv), Pongracic 6, Ranieri 6, Gosens 6 (76' Balbo 6); Fabbian 5.5 (59' Piccoli 5.5), Fagioli 7 (90' Bresciani sv), Ndour 5.5; Harrison 6, Kean 5 (76' Fazzini 6), Gudmundsson 5. All. Vanoli.

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  • TABELLINO VERONA-FIORENTINA

    VERONA-FIORENTINA 0-1

    Marcatori: 82' Fagioli

    VERONA (3-5-2): Montipò 6, Nelsson 6 (90' Mosquera sv), Edmundsson 6, Frese 6.5; Oyegoke 6.5 (75' Bradaric 5.5), Akpa Akpro 6, Gagliardini 6, Bernede 6.5 (75' Suslov 4), Belghali 6.5; Bowie 5.5, Orban 5.5 (67' Sarr 5.5). All. Sammarco.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 7.5, Comuzzo 5.5 (90' Rospo sv), Pongracic 6, Ranieri 6, Gosens 6 (76' Balbo 6); Fabbian 5.5 (59' Piccoli 5.5), Fagioli 7 (90' Bresciani sv), Ndour 5.5; Harrison 6, Kean 5 (76' Fazzini 6), Gudmundsson 5. All. Vanoli.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Gagliardini (V), Nelsson (V), Fagioli (F), Belghali (V)

    Espulsi: Suslov (V), Gudmundsson (F)

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