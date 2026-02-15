Goal.com
Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty
Vittorio Rotondaro

Il VAR e la revisione sul secondo giallo: fissata la data dell'assemblea che può modificare il protocollo

A breve si terrà l'assemblea annuale dell'IFAB in cui si discuterà della modifica del protocollo VAR sulla revisione della seconda ammonizione: in caso di ok, si partirà dai Mondiali.

La moviola di Inter-Juventus ha sfondato un portone aperto in merito a un tema su cui si discute praticamente da quando il VAR è stato ufficialmente introdotto: l'assenza, all'interno del protocollo, della possibilità di revisionare il secondo cartellino giallo che porta all'espulsione.

L'ammonizione mostrata da La Penna a Kalulu dopo il lieve contatto con Bastoni continua a far discutere: un errore su cui però, da regolamento, il VAR non poteva intervenire per mettere una pezza e cancellare la svista del direttore di gara.

Qualcosa in tal senso, però, dovrebbe cambiare a breve: prevista un'assemblea che con ogni probabilità sancirà la modifica del protocollo VAR su questo spinoso aspetto.

  • L'EPISODIO KALULU-BASTONI

    Al 42' di Inter-Juventus l'episodio incriminato che scatena le polemiche bianconere: Bastoni cade a terra dopo un leggero contatto con Kalulu che gli appoggia la mano sul braccio sinistro, interrompendo - secondo l'arbitro La Penna - una promettente azione costruita dall'Inter.

    A quel punto il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo del difensore francese, ammonito in precedenza dopo un contrasto con Barella: i bianconeri rimangono in inferiorità numerica e Chivu, durante l'intervallo, fiuta il pericolo e sostituisce Bastoni (ammonito in avvio) con Carlos Augusto.

  • PERCHÉ IL VAR NON POTEVA TOGLIERE L'ESPULSIONE

    Come già accennato, in sala VAR non è però stato possibile richiamare La Penna per revisionare questo secondo cartellino giallo nei confronti di Kalulu: semplicemente perché questa casistica non è contemplata dal regolamento attuale.

    L'intervento da Lissone è previsto soltanto nei casi di modifica di colore del cartellino da giallo a rosso o viceversa, ma non per cancellare la seconda ammonizione e, di conseguenza, evitare l'espulsione.

  • FISSATA LA DATA DELL'ASSEMBLEA IFAB: QUANDO PUÒ CAMBIARE IL PROTOCOLLO VAR SULLE SECONDE AMMONIZIONI

    VAR 'monco' per quanto riguarda questa sfera d'intervento, ma a breve le cose potrebbero cambiare: il prossimo 28 febbraio, infatti, si terrà l'assemblea annuale dell'IFAB, ovvero l'organo legiferante per quanto riguarda il mondo del calcio.

    Tra gli argomenti di discussione ci sarà anche quello relativo alla possibilità di modificare il protocollo VAR con la possibilità di revisione sul secondo cartellino giallo: in caso di via libera, il cambio di rotta diverrà effettivo a partire dai Mondiali nordamericani in programma questa estate.

  • COSA SAREBBE SUCCESSO CON LA REVISIONE DELLA SECONDA AMMONIZIONE DI KALULU

    Ma cosa sarebbe accaduto se La Penna avesse avuto la possibilità di rivedere le immagini del contatto Kalulu-Bastoni al VAR?

    Oltre alla revoca del secondo giallo con conseguente espulsione del francese, il direttore di gara avrebbe potuto prendere anche un altro provvedimento: ovvero l'ammonizione per Bastoni che, già carico di un giallo, avrebbe abbandonato il terreno di gioco. E forse la storia di questo Inter-Juventus sarebbe stata diversa.

