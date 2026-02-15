Il VAR e la revisione sul secondo giallo: fissata la data dell'assemblea che può modificare il protocollo

La moviola di Inter-Juventus ha sfondato un portone aperto in merito a un tema su cui si discute praticamente da quando il VAR è stato ufficialmente introdotto: l'assenza, all'interno del protocollo, della possibilità di revisionare il secondo cartellino giallo che porta all'espulsione.
L'ammonizione mostrata da La Penna a Kalulu dopo il lieve contatto con Bastoni continua a far discutere: un errore su cui però, da regolamento, il VAR non poteva intervenire per mettere una pezza e cancellare la svista del direttore di gara.
Qualcosa in tal senso, però, dovrebbe cambiare a breve: prevista un'assemblea che con ogni probabilità sancirà la modifica del protocollo VAR su questo spinoso aspetto.