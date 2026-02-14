Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kalulu espulso Inter JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Inter-Juventus: Kalulu ingiustamente espulso al 42', perché il VAR non è intervenuto

Gli episodi da moviola e i casi più controversi del Derby d'Italia tra Inter e Juventus, match clou del sabato di Serie A: gara arbitrata da Federico La Penna della sezione di Roma-1.

Pubblicità

Luci a San Siro. Inter e Juventus si sfidano nel secondo Derby d'Italia stagionale, cinque mesi dopo il pirotecnico 4-3 ottenuto dai bianconeri allora allenati da Igor Tudor nell'andata giocata all'Allianz Stadium.

Gara arbitrata da Federico La Penna: è stato il direttore di gara della sezione di Roma-1 il prescelto per dirigere le contese in campo tra i calciatori, nonché per dirimere i diversi casi da moviola con l'ausilio della Sala VAR.

Ecco dunque i principali episodi da moviola e i casi più controversi di Inter-Juventus.

(Articolo in aggiornamento)

  • 42' - KALULU ESPULSO

    Svolta clamorosa del Derby d'Italia sul finire del primo tempo: Kalulu si prende il secondo giallo, dopo essere stato ammonito in precedenza, per un presunto fallo tattico a fermare la ripartenza di Bastoni.

    Il fallo sembra effettivamente esserci, ma in realtà non è così: Kalulu non tocca Bastoni con un piede, e se un contatto con la mano c'è è davvero leggerissimo. Non giustificabile dunque il tuffo del difensore dell'Inter. In pratica, errore di La Penna.

    Perché il VAR non ha cambiato la decisione del direttore di gara, togliendo il giallo a Kalulu? Perché non può intervenire in caso di seconda ammonizione. Juventus dunque in 10 uomini prima dell'intervallo.

    • Pubblicità

  • AMMONITI ED ESPULSI DI INTER-JUVENTUS

    AMMONITI

    • Bastoni
    • Kalulu

    ESPULSI

    • Kalulu
  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0