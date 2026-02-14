Moviola Inter-Juventus: Kalulu ingiustamente espulso al 42', perché il VAR non è intervenuto

Svolta clamorosa del Derby d'Italia sul finire del primo tempo: Kalulu si prende il secondo giallo, dopo essere stato ammonito in precedenza, per un presunto fallo tattico a fermare la ripartenza di Bastoni.

Il fallo sembra effettivamente esserci, ma in realtà non è così: Kalulu non tocca Bastoni con un piede, e se un contatto con la mano c'è è davvero leggerissimo. Non giustificabile dunque il tuffo del difensore dell'Inter. In pratica, errore di La Penna.

Perché il VAR non ha cambiato la decisione del direttore di gara, togliendo il giallo a Kalulu? Perché non può intervenire in caso di seconda ammonizione. Juventus dunque in 10 uomini prima dell'intervallo.