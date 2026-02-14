Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kalulu espulso Inter JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Kalulu espulso al 42' di Inter-Juventus: perché il VAR non può intervenire e cosa dice il regolamento

I bianconeri rimangono in 10 uomini sul finire del primo tempo a causa di un abbaglio dell'arbitro La Penna. Ma la tecnologia in questo caso non può soccorrerlo: il regolamento non lo prevede.

Pubblicità

Ma perché la Sala VAR non è intervenuta per togliere il secondo giallo a Pierre Kalulu, costata l'espulsione all'ex difensore rossonero e l'inferiorità numerica alla Juventus ancor prima della fine del primo tempo del Derby d'Italia contro l'Inter?

Qualcuno se l'è chiesto a San Siro - sponda bianconera, naturalmente - e qualcun altro si è fatto la stessa domanda a casa, davanti alla televisione. La risposta è univoca: perché non si poteva.

Sì, vero, l'arbitro La Penna ha sbagliato nel cacciare il già ammonito Kalulu per un fallo in realtà inesistente su Bastoni, estraendo il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso. Solo che il regolamento, in questi casi, non prevede un cambio di decisione.

  • LA PRIMA AMMONIZIONE

    Riavvolgendo il nastro: la prima ammonizione di Kalulu arriva poco dopo la mezz'ora per un fallo su Barella. Contatto fortuito, giallo che ci sta. In pochi possono immaginare quel che accadrà giusto una decina di minuti più tardi.

    • Pubblicità

  • L'ESPULSIONE

    Qui no, l'ammonizione proprio non ci sta. Kalulu viene anticipato da Bastoni dopo un passaggio sbagliato di Miretti e pare stendere l'avversario, lanciato dalla difesa verso la metà campo, impedendo la sua ripartenza con un fallo tattico. Ma così non è.

    Il fallo dell'ex rossonero, in realtà, non c'è. Se un contatto con Bastoni c'è è in realtà leggerissimo, con Kalulu che forse sfiora l'avversario con una mano, ma quest'ultimo cade a terra in maniera spropositata inducendo La Penna all'errore.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ IL VAR NON POTEVA INTERVENIRE

    Perché, dunque, il VAR non è intervenuto per modificare quello che a tutti gli effetti è stato un chiaro errore di La Penna? Semplicemente perché, come accennato all'inizio, non poteva farlo: il regolamento non lo prevede.

    Dalla Sala VAR possono infatti richiamare il direttore di gara soltanto per modificare il colore di un cartellino da giallo a rosso, oppure per togliere un cartellino rosso diretto. Il che, evidentemente, non è il caso di specie in relazione a quanto accaduto sul finire del primo tempo di Inter-Juventus.

  • PROTESTE INUTILI

    Per questo motivo le proteste della Juventus sono state assolutamente inutili: giustificate sì, ma inutili. Lo stesso Kalulu ha invocato l'intervento del VAR, disegnando il classico simbolo con le braccia, ma il protocollo non prevede l'intervento della tecnologia e il richiamo dell'arbitro al monitor.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0