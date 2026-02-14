Kalulu espulso al 42' di Inter-Juventus: perché il VAR non può intervenire e cosa dice il regolamento

Ma perché la Sala VAR non è intervenuta per togliere il secondo giallo a Pierre Kalulu, costata l'espulsione all'ex difensore rossonero e l'inferiorità numerica alla Juventus ancor prima della fine del primo tempo del Derby d'Italia contro l'Inter?

Qualcuno se l'è chiesto a San Siro - sponda bianconera, naturalmente - e qualcun altro si è fatto la stessa domanda a casa, davanti alla televisione. La risposta è univoca: perché non si poteva.

Sì, vero, l'arbitro La Penna ha sbagliato nel cacciare il già ammonito Kalulu per un fallo in realtà inesistente su Bastoni, estraendo il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso. Solo che il regolamento, in questi casi, non prevede un cambio di decisione.