Tottenham in crisi e a rischio retrocessione: gli Spurs cercano uno psicologo su LinkedIn

Da quando Roberto De Zerbi è arrivato in panchina, a fine marzo, il Tottenham ha collezionato appena un punto in due gare. Il tecnico italiano ha individuato nella mentalità uno dei maggiori problemi della sua squadra:





"Ho detto ai ragazzi di essere forti, di seguirmi ancora e ancora perché voglio aiutarli. Possono cambiare mentalità perché questa è la parte più importante". Ora il club prova a intervenire anche fuori dal campo, nel tentativo di cambiare rotta e salvare la stagione.



