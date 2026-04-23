Tottenham in crisi e a rischio retrocessione: gli Spurs cercano uno psicologo su LinkedIn

Incubo a occhi aperti per il Tottenham di Roberto De Zerbi.
A cinque giornate dal termine della Premier League, infatti, gli Spurs sono terzultimi in classifica e se questo risultato venisse confermato anche al termine della stagione, i londinesi sarebbero clamorosamente retrocessi in seconda divisione.
Per questo motivo, in casa Spurs si vagliano tutte le soluzioni possibili per uscire dal momento di crisi apparentemente irreversibile: l'ultima della serie riguarda una nuova figura professionale che gli inglesi vorrebbero inserire all'interno dello staff.