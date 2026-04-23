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Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Tottenham in crisi e a rischio retrocessione: gli Spurs cercano uno psicologo su LinkedIn

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Gli Spurs sono in piena zona retrocessione a cinque giornate dalla fine della Premier e per uscire dalla crisi le stanno provando tutte: pubblicato un annuncio di lavoro.

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Incubo a occhi aperti per il Tottenham di Roberto De Zerbi.


A cinque giornate dal termine della Premier League, infatti, gli Spurs sono terzultimi in classifica e se questo risultato venisse confermato anche al termine della stagione, i londinesi sarebbero clamorosamente retrocessi in seconda divisione.

Per questo motivo, in casa Spurs si vagliano tutte le soluzioni possibili per uscire dal momento di crisi apparentemente irreversibile: l'ultima della serie riguarda una nuova figura professionale che gli inglesi vorrebbero inserire all'interno dello staff.

  • IL TOTTENHAM CERCA UNO PSICOLOGO SU LINKEDIN

    Il Tottenham sta provando in ogni modo a reagire ad una situazione di classifica a dir poco complicata che, se il campionato finisse oggi, vedrebbe i londinesi clamorosamente retrocessi in Championship.

    Scenario drammatico che dalle parti di Londra vogliono evitare ad ogni costo. Ed è per questo motivo che gli Spurs, attraverso un annuncio di lavoro diffuso sul proprio canale LinkedIn, ha deciso di andare alla ricerca di uno psicologo per la prima squadra. In altre parole, il Tottenham le sta provando davvero tutte.

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  • DE ZERBI CHIEDE UN CAMBIO DI MENTALITA'

    Da quando Roberto De Zerbi è arrivato in panchina, a fine marzo, il Tottenham ha collezionato appena un punto in due gare. Il tecnico italiano ha individuato nella mentalità uno dei maggiori problemi della sua squadra:


    "Ho detto ai ragazzi di essere forti, di seguirmi ancora e ancora perché voglio aiutarli. Possono cambiare mentalità perché questa è la parte più importante". Ora il club prova a intervenire anche fuori dal campo, nel tentativo di cambiare rotta e salvare la stagione.


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