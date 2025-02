Thuram gioca Inter-Lazio? Le condizioni del francese, di Correa, Frattesi e Carlos Augusto verso la Coppa Italia

Battuto il Genoa, la squadra di Inzaghi si concentra ora sul quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio: chi recupera per martedì sera?

Battuto il Genoa e conquistato il primo posto in campionato, l'Inter volta pagina e si prepara ad affrontare la prossima missione. Nuova avversaria, nuova competizione: la Lazio, per i quarti di finale di Coppa Italia.

Si gioca martedì sera a San Siro in gara unica, con calcio d'inizio alle ore 21, e come spesso accade i dubbi di formazione per Simone Inzaghi non sono pochi. Dubbi legati non tanto al turnover, quando alle condizioni degli acciaccati della rosa nerazzurra.

Come stanno Marcus Thuram, Joaquin Correa e Davide Frattesi, oltre a Carlos Augusto? Chi di loro riuscirà a recuperare per la sfida contro la Lazio? La situazione.