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Leonardo Gualano

Tegola per il Bayern e la Germania: grave infortunio per Gnabry, stagione finita e Mondiale a forte rischio

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La stella del Bayern Monaco ha riportato un infortunio che, salvo clamorose sorprese, lo escluderà dalla lista dei convocati della Germania per i prossimi Mondiali.

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Un altro infortunio che rischia di privare i prossimi Mondiali di una delle sue stelle più attese.

Serge Gnabry potrebbe non essere tra i grandi protagonisti della spedizione della Nazionale tedesca in Messico, Stati Uniti e Canada.

Quando manca ormai poco più di un mese e mezzo all'inizio dell'evento più atteso dell'intero 2026, l'attaccante del Bayern Monaco ha riportato un problema fisico che pone fine in anticipo alla sua stagione e che potrebbe escluderlo dalla lista dei convocati che verrà stilata dal suo commissario tecnico Julian Nagelsmann.

  • IL COMUNICATO DEL BAYERN

    E' stato il Bayern Monaco, attraverso un comunicato ufficiale, a rendere note quelle che sono le condizioni di Gnabry.

    "Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Serge Gnabry per un periodo prolungato a causa di una lesione al tendine adduttore della gamba destra, a confermarlo sono stati gli esami effettuati dallo staff medico del club".

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  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    UNA TEGOLA PER I BAVARESI

    L'infortunio occorso a Gnabry rappresenta ovviamente una tegola per il Bayern nel momento cruciale della stagione.

    Un problema che si ripercuoterà soprattutto in ambito Champions League, visto che in campionato manca solo la matematica per la conquista del titolo.

    Il Bayern dovrà dunque rinunciare ad uno dei suoi uomini più importanti nella doppia semifinale con il PSG in programma tra il 28 aprile ed il successivo 6 maggio.

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  • gnabry(C)Getty Images

    I POSSIBILI TEMPI DI RECUPERO

    Il Bayern Monaco non ha reso noti i tempi di recupero necessari per rivedere Gnabry in campo, ma la sua stagione è da considerarsi praticamente conclusa.

    Secondo quanto riportato dai media tedeschi, l'attaccante potrebbe essere costretto ad uno stop che va dai tre ai quattro mesi, a seconda che si decida di ricorrere ad un intervento chirurgico o ad una terapia conservativa.

  • MONDIALI A RISCHIO

    Qualora tali tempi di recupero dovessero essere confermati, Serge Gnabry non potrebbe ovviamente prendere parte ai prossimi Mondiali che inizieranno ufficialmente il prossimo 11 giugno.

    Un problema di non poco conto per la Germania, visto che l'attaccante del Bayern ha giocato da titolare tutte le partite di qualificazione ai Campionati del Mondo ed ha anche preso parte alle ultime amichevoli di marzo.

    Nagelsmann annuncerà ufficialmente la sua lista dei convocati il prossimo 12 maggio, mentre la Nazionale tedesca esordirà nel torneo il successivo 14 giugno affrontando Curaçao.


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