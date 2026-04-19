Tegola per il Bayern e la Germania: grave infortunio per Gnabry, stagione finita e Mondiale a forte rischio

Un altro infortunio che rischia di privare i prossimi Mondiali di una delle sue stelle più attese.

Serge Gnabry potrebbe non essere tra i grandi protagonisti della spedizione della Nazionale tedesca in Messico, Stati Uniti e Canada.

Quando manca ormai poco più di un mese e mezzo all'inizio dell'evento più atteso dell'intero 2026, l'attaccante del Bayern Monaco ha riportato un problema fisico che pone fine in anticipo alla sua stagione e che potrebbe escluderlo dalla lista dei convocati che verrà stilata dal suo commissario tecnico Julian Nagelsmann.