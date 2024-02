Talismano Rodri per il Manchester City: con lui in campo imbattuto da un anno

Con lo spagnolo in campo, la squadra di Pep Guardiola non perde dal 5 febbraio 2023: nel frattempo 52 partite senza perdere e 5 trofei in bacheca.

5 febbraio 2023. 366 giorni fa, il Manchester City di Pep Guardiola perdeva l’ultima partita con Rodri in campo. Un anno dopo, i Citizens hanno trovato nel centrocampista spagnolo molto più di un talismano. Con lui sul rettangolo verde di gioco, il City non ha più subito sconfitte e ha alzato al cielo ben cinque trofei. Grazie al successo per 3-1 sul campo del Brentford di ieri sera in Premier League, Rodri ha completato l’anno solare da imbattuto. L'articolo prosegue qui sotto Un dato straordinario, che testimonia l’importanza dal punto di vista tecnico-tattico e dal punto di vista caratteriale che un giocatore che sta dimostrando di essere uno dei migliori - se non il migliore - al mondo nel suo ruolo.