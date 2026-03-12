Getty Images Sport
Tabellone Europa League 2026 aggiornato: Bologna e Roma, il cammino negli ottavi, quarti e semifinali
GLI OTTAVI EUROPA LEAGUE: LE OTTO PARTITE
Ferencvaros-Braga
Panathinaikos-Real Betis
Genk-Friburgo
Celta-Lione
Stoccarda-Porto
Nottingham Forest-Midtjylland
Bologna-Roma
Lille-Aston Villa
IL TABELLONE PER L'ITALIANA VINCENTE
QUARTI DI FINALE
Ferencvaros-Braga-Panathinaikos/Real Betis
Genk/Friburgo-Celta/Lione
Stoccarda/Porto-Nottingham Forest/Midtjylland
Bologna/Roma-Lille/Aston Villa
BOLOGNA O ROMA, L'EVENTUALE SEMIFINALE
Qualora una tra Bologna e Roma riesca a raggiungere la semifinale dopo aver superato il Derby italiano e gli ottavi, sfiderà una tra:
Stoccarda
Porto
Nottingham Forest
Midtjylland
LE SQUADRE DALL'ALTRA PARTE
In un'eventuale finale di Europa League, di scena alla Vodafone Arena di Istanbul (casa del Besiktas), una tra Bologna e Roma sfiderebbe la squadra rimasta dall'altra parte del tabellone. Nella parte sinistra di quest'ultimo sono presenti, in particolare:
Ferencvaros
- Braga
- Panathinaikos
- Real Betis
- Genk
- Friburgo
- Celta Vigo
- Lione
