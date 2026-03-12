Goal.com
Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport
GOAL

Tabellone Europa League 2026 aggiornato: Bologna e Roma, il cammino negli ottavi, quarti e semifinali

Europa League 2025/2026, il tabellone completo e le partite dopo Roma-Bologna dell'Olimpico: tutte le fasi fino alla finale del torneo.

  • GLI OTTAVI EUROPA LEAGUE: LE OTTO PARTITE

    Ferencvaros-Braga 

    Panathinaikos-Real Betis 

    Genk-Friburgo 

    Celta-Lione 

    Stoccarda-Porto 

    Nottingham Forest-Midtjylland 

    Bologna-Roma 

    Lille-Aston Villa

  • IL TABELLONE PER L'ITALIANA VINCENTE

    QUARTI DI FINALE

    Ferencvaros-Braga-Panathinaikos/Real Betis

    Genk/Friburgo-Celta/Lione

    Stoccarda/Porto-Nottingham Forest/Midtjylland

    Bologna/Roma-Lille/Aston Villa

  • BOLOGNA O ROMA, L'EVENTUALE SEMIFINALE

    Qualora una tra Bologna e Roma riesca a raggiungere la semifinale dopo aver superato il Derby italiano e gli ottavi, sfiderà una tra: 

    Stoccarda 

    Porto 

    Nottingham Forest 

    Midtjylland

  • LE SQUADRE DALL'ALTRA PARTE

    In un'eventuale finale di Europa League, di scena alla Vodafone Arena di Istanbul (casa del Besiktas), una tra Bologna e Roma sfiderebbe la squadra rimasta dall'altra parte del tabellone. Nella parte sinistra di quest'ultimo sono presenti, in particolare:

    • Ferencvaros

    • Braga
    • Panathinaikos
    • Real Betis
    • Genk
    • Friburgo
    • Celta Vigo
    • Lione
