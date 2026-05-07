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Michael Di Chiaro

Sorteggio playoff Serie C, secondo turno Nazionale: data, orario e le squadre qualificate

Serie C

Al termine della prima fase, si disputerà la seconda fase nazionale dei playoff di Serie C: quando si svolge il sorteggio, le squadre qualificate e le gare in programma per la promozione in Serie B.

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Una volta concluso il primo turno nazionale di Serie C con le gare giocate il 10 e il 13 maggio, sarà il turno della seconda fase, ovvero i quarti di finale.

Le squadre qualificate si affronteranno sui 180 minuti con sfide di andata e ritorno per proseguire nel cammino verso la promozione in Serie B.

Ma quando si terrà il sorteggio dei playoff di Serie C per la seconda fase nazionale? Di seguito tutte le info su data e orario.

  • SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C SECONDO TURNO NAZIONALE: DATA E ORARIO

    Il sorteggio del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C si terrà giovedì 14 maggio 2026 alle ore 12:30 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport.


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  • PLAYOFF SERIE C SECONDO TURNO NAZIONALE: LE SQUADRE QUALIFICATE

    Al secondo turno nazionale accederanno le 5 squadre qualificate dal primo turno nazionale tra Lecco, Cittadella, Pianese, Campobasso, Casertana e Casarano - che hanno superato il secondo turno della fase girone - oltre alle terze classificate nella regular season ovvero Renate, Ravenna e Salernitana. A questo gruppo di squadre si aggiunge anche il Potenza, vincitore della Coppa Italia di categoria.

    Di queste 10 squadre, che verranno accoppiate tramite sorteggio secondo un sistema di testa di serie, saranno dunque 5 a proseguire il proprio cammino nei playoff.


    Renate, Ravenna, Salernitana, Potenza e Lecco saranno le teste di serie e avranno dunque due risultati a disposizione rispetto a Cittadella, Pianese, Campobasso, Casertana e Casarano.


    Le cinque squadre che passeranno il turno accederanno al secondo turno nazionale dove entreranno in corsa anche le seconde dei gironi, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania, a loro volta teste di serie, insieme alla miglior piazzata (in regular season) delle cinque che passeranno il primo turno nazionale.



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  • LE DATE DEL SECONDO TURNO NAZIONALE DEI PLAYOFF DI SERIE C

    Le gare d'andata del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C si giocano domenica 17 maggio, con ritorno fissato mercoledì 20 maggio 2026.