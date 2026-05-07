Sorteggio playoff Serie C, secondo turno Nazionale: data, orario e le squadre qualificate

Al secondo turno nazionale accederanno le 5 squadre qualificate dal primo turno nazionale tra Lecco, Cittadella, Pianese, Campobasso, Casertana e Casarano - che hanno superato il secondo turno della fase girone - oltre alle terze classificate nella regular season ovvero Renate, Ravenna e Salernitana. A questo gruppo di squadre si aggiunge anche il Potenza, vincitore della Coppa Italia di categoria.

Di queste 10 squadre, che verranno accoppiate tramite sorteggio secondo un sistema di testa di serie, saranno dunque 5 a proseguire il proprio cammino nei playoff.





Renate, Ravenna, Salernitana, Potenza e Lecco saranno le teste di serie e avranno dunque due risultati a disposizione rispetto a Cittadella, Pianese, Campobasso, Casertana e Casarano.





Le cinque squadre che passeranno il turno accederanno al secondo turno nazionale dove entreranno in corsa anche le seconde dei gironi, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania, a loro volta teste di serie, insieme alla miglior piazzata (in regular season) delle cinque che passeranno il primo turno nazionale.







