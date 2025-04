L'Inter scenderà in campo senza tanti diversi titolari nel derby di Coppa Italia: la scelta di Inzaghi tra Sommer e Josep Martinez.

Il mese infernale dell'Inter, con gli impegni in tre competizioni diverse, è iniziato; i nerazzurri dopo aver battuto in campionato l'Udinese giocheranno in Coppa Italia contro il Milan nell'andata della semifinale.

Simone Inzaghi non avrà alcuni titolari come Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, entrambi ancora indisponibili per infortunio. Il tecnico può comunque far riposare qualcuno dei big.

Il ballottaggio è in porta, dove Yann Sommer e Josep Martinez si contendono la maglia da titolare. Il portiere spagnolo ha sostituto molto bene Sommer quando è stato ai box per infortunio.