Dopo l'infortunio dello svizzero, contro l'Empoli potrebbe arrivare un'occasione per Audero: ecco quanto costa il riscatto per il club nerazzurro.

Emil Audero lucida i guantoni: a San Siro contro l'Empoli, lunedì sera, tra i pali potrebbe toccare a lui. Sommer, infatti, si è fatto male in Nazionale e non è ancora chiaro se alla ripresa del campionato sarà a disposizione di Inzaghi oppure no.

L'ex Bayern potrebbe anche recuperare, ma se non dovesse farcela, o più semplicemente se ad Appiano non volessero correre rischi, ecco che l'ex Samp verrebbe chiamato di nuovo in causa.

Per Audero quella contro la squadra di Nicola, avversario storicamente indigesto ai nerazzurri al Meazza, sarebbe la quarta presenza in stagione, la seconda in Serie A.