Infortunio Sommer, l'annuncio dell'Inter: "Distorsione della caviglia destra". I tempi di recupero

Il portiere dell’Inter si è infortunato nel corso di Danimerca-Svizzera: il comunicato del club nerazzurro con le condizioni e i tempi di recupero.

Arrivano novità importanti sulle condizioni di Yann Sommer. Il portiere dell’Inter è tornato a Milano dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nella sfida tra la Danimarca e la Svizzera e si è sottoposto ad esami strumentali di rito per conoscere l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

Il club nerazzurro ha annunciato le condizioni dell’estremo difensore elvetico attraverso un comunicato pubblicato attraverso i canali ufficiali del club.

Sommer si è infortunato in occasione di uno scontro all’interno dell’area di rigore con il difensore della Danimarca Vestergaard, che in mischia ha colpito la caviglia del portiere dell’Inter e della Svizzera, dopo un contatto precedente con Rasmus Hojlund, ex attaccante dell’Atalanta e oggi in forza al Manchester United.