L'attaccante argentino entra in ritardo su Acerbi e viene ammonito per la seconda volta: salta la Lazio. Protesta dalla panchina del Napoli.

Un episodio improvviso può cambiare la finale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Nel secondo tempo della sfida tra Napoli e Inter, Giovanni Simeone interviene in ritardo su Acerbi e viene espulso.

L’attaccante argentino lascia i suoi in dieci uomini per oltre mezz’ora, sul risultato inchiodato sullo 0-0, nella sfida giocata in Arabia Saudita.

Nessun dubbio per il direttore di gara Rapuano, che estrae il secondo giallo e poi il cartellino rosso per il Cholito.