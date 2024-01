"Siete una disgrazia": quando Ibrahimovic terrorizzava i compagni di squadra

L’ex difensore ha raccontato dello scontro con lo svedese ai tempi dell’MLS e ha svelato retroscena che riguardano i suoi compagni e gli avversari.

Nedum Onuoha difficilmente dimenticherà quella sfida del 29 aprile 2019 tra il suo Real Salt Lake e i Los Angeles Galaxy. In quell’occasione, l’ex difensore del Manchester City ha avuto un diverbio acceso con Zlatan Ibrahimovic, attaccante avversario.

Lo scontro con lo svedese, che esulta in faccia all’avversario dopo il goal in girata di sinistro per il 2-1, ha fatto il giro del mondo e rappresenta una delle istantanee di rilievo nell’avventura di Ibra negli Stati Uniti.

A distanza di qualche anno, Onuoha è tornato a parlare dell’episodio e di Zlatan Ibrahimovic e lo ha fatto al canale YouTube ‘FilthyFellas’.