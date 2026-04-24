Settimo posto, Conference e Coppa Italia: il destino di Lazio e Roma può intrecciarsi

Senza il premio del Ranking UEFA e con l'eliminazione di tutte le squadre italiane dalle coppe europee, la questione qualificazione in Champions, Europa League e Conference è ora decisamente più chiara e di facile comprensione.

Nel 2026/2027 quattro team italiani parteciperanno alla Champions, due all'Europa League e infine una prenderà parte ai playoff di Conference League, a differenza dei team delle altre due competizioni già qualificate al girone unico. Più nello specifico le prime quattro di Serie A potranno sentire 'la famosa musichetta', mentre la quinta arà parte della fase campionato di Europa League. Le altre due? Dipenderà dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, che potrebbe influire sui due posti rimanenti, andando ad intrecciare il destino biancoceleste, eventualmente, anche con i cugini della Roma.

Da regolamento, infatti, la vincitrice della Coppa Italia si qualifica alla successiva edizione di Europa League, ma qualora questa abbia già ottenuto un pass continentale viene sbloccato uno slot in campionato, ovvero il settimo posto. Tradotto, se l'Inter vincerà la Coppa Italia di maggio andranno in Europa le prime sette di Serie A, mentre se ad avere la meglio sarà la Lazio si qualificheranno i biancocelesti più le prime sei.