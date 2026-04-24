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N'Dicka Lazio RomaGetty Images
Francesco Schirru

Settimo posto, Conference e Coppa Italia: il destino di Lazio e Roma può intrecciarsi

Cagliari vs Atalanta
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Bologna vs Roma
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Lazio vs Inter
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La vittoria della Lazio in finale di Coppa Italia potrebbe avere un peso enorme anche nelle qualificazioni europee tramite il campionato, in virtù del regolamento per il sesto e il settimo posto.

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Senza il premio del Ranking UEFA e con l'eliminazione di tutte le squadre italiane dalle coppe europee, la questione qualificazione in Champions, Europa League e Conference è ora decisamente più chiara e di facile comprensione.

Nel 2026/2027 quattro team italiani parteciperanno alla Champions, due all'Europa League e infine una prenderà parte ai playoff di Conference League, a differenza dei team delle altre due competizioni già qualificate al girone unico. Più nello specifico le prime quattro di Serie A potranno sentire 'la famosa musichetta', mentre la quinta arà parte della fase campionato di Europa League. Le altre due? Dipenderà dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, che potrebbe influire sui due posti rimanenti, andando ad intrecciare il destino biancoceleste, eventualmente, anche con i cugini della Roma.

Da regolamento, infatti, la vincitrice della Coppa Italia si qualifica alla successiva edizione di Europa League, ma qualora questa abbia già ottenuto un pass continentale viene sbloccato uno slot in campionato, ovvero il settimo posto. Tradotto, se l'Inter vincerà la Coppa Italia di maggio andranno in Europa le prime sette di Serie A, mentre se ad avere la meglio sarà la Lazio si qualificheranno i biancocelesti più le prime sei.

  • IL REGOLAMENTO DI COPPA E CONFERENCE

    Nonostante la Lazio possa ancora arrivare in Europa tramite il campionato, la via più 'semplice' risulta essere il successo di Coppa Italia, così da evitare una rimonta incredibile negli ultimi cinque turni, con cinque vittorie necessarie e stop consecutivi da parte delle squadre che la precedono in classifica.

    La vittoria della Coppa Italia e la conclusione del torneo di Serie A oltre il sesto posto, porterebbe la quinta di campionato in Europa League ai pari dei biancocelesti, completando così la rappresentanza italiana nel torneo 2026/2027.

    A quel punto la settima in classifica non potrebbe giocare in Europa, mentre la sesta parteciperebbe ai playoff di Conference con la speranza di accedere al girone unico dopo le partite estive.

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  • LA QUESTIONE ROMANA

    Attualmente sesta, la Roma non ha ancora perso le speranze di tornare in Champions League, considerando le cinque lunghezze dalla Juventus quarta.

    La squadra di Gasperini si trova in un limbo tra i tre grandi tornei, anche considerando come la vittoria dei cugini della Lazio potrebbe cambiare tutto: in caso di vittoria biancoceleste, la Roma quinta, sesta o settima potrebbe giocare così l'Europa League, la Conference o nessun torneo continentale a seconda della posizione finale.

    Il discorso ovviamente riguarda anche Como e Atalanta, al pari della Roma speranzose di poter chiudere al quinto posto, se non al quarto, evitando così di rischiare l'Europa e non solo la discesa in Conference rispetto all'Europa League.

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  • IL DERBY DI ROMA

    Il calendario, tra l'altro, ha voluto che il Derby di ritorno tra Roma e Lazio, con i giallorossi 'padroni di casa' all'Olimpico, sia previsto pochi giorni dopo la finale di Coppa Italia.

    La seconda stracittadina stagionale potrebbe assumere un ruolo ancor più importante nella corsa all'Europa, soprattutto a seconda del risultato finale tra biancocelesti e nerazzurri nell'ultimo atto del torneo parallelo.

  • LA NUOVA CONFERENCE

    Il sesto posto con vittoria della Lazio in Coppa Italia, o il settimo qualora i biancocelesti dovessero cadere contro l'Inter di Chivu, porterà ai playoff di Conference League, previsti a fine agosto.

    La squadra che parteciperà al torneo 2026/2027 conoscerà la propria avversaria nel sorteggio del 3 agosto, mentre le due gare di andata e ritorno che decideranno le qualificate al torneo andranno in scena il 20 e il 27 del mese.

    Tra le due partite di Conference ci sarà il via della nuova Serie A, prevista nel weekend successivo alla partita d'andata a cui prenderà parte, a meno di sorprese, una tra Roma, Como, Atalanta, Bologna e Lazio.

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