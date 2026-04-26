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Catania Calcio v Novara Calcio - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Serie C, tutte le squadre qualificate ai playoff e ai playout

Serie C

Il campionato di Serie C si è concluso: ora è tempo dei playoff e dei playout che determineranno l'ultima promossa in B e le ultime retrocesse tra i dilettanti.

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Il lungo viaggio stagionale si conclude domenica sera. In parte, almeno. Il 26 aprile fa rima con l'ultima giornata dei tre gironi di Serie C, ma per la maggior parte delle squadre l'annata continuerà con i playoff che determineranno l'ultima promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, oltre alle nuove retrocesse dopo quelle già confermate nei tre raggruppamenti.

Le squadre classificate dal secondo al decimo posto nei gironi A, B e C giocheranno i lunghi playoff al pari del Potenza vincitore della Coppa Italia Serie C, mentre alcune compagini che hanno concluso i gruppi tra il 16esimo e il 18esimo giocheranno i playout per provare a rimanere tra i professionisti.

A proposito di playout, questi non si disputeranno nel girone A, considerando la distanza eccessiva tra le squadre al 16esimo e al 17esimo posto, a +16 e +17 sulla terzultima e penultima in graduatoria.

  • GIRONE A, LE QUALIFICATE AI PLAYOFF

    Giocheranno i playoff di Serie C, relativamente al girone A: Union Brescia, Renate, Lecco, Trento, Lumezzane, Alcione, Arzignano e Giana Erminio.

    Vista la posizione finale Union Brescia, Renate e Lecco entreranno in gioco nelle fasi successive, mentre nel primissimo turno playoff in gara unica ci saranno le sfide Trento-Giana Erminio, Cittadella-Arzignano e Lumezzane-Alcione.

    Come già accennato, non ci sarà alcun playout, vista la diretta retrocessione di Virtus Verona, Pro Patria e Triestina.

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  • GIRONE B, LE QUALIFICATE A PLAYOFF E PLAYOUT

    Arezzo direttamente in Serie B dal girone B di Serie C, mentre Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana e Vis Pesaro giocheranno i playoff.

    Nella prima fase playoff le sfide previste saranno Juventus Next Gen-Vis Pesaro, Pianese-Ternana e Pineto-Gubbio, con Ascoli, Ravenna e Campobasso in gara nei turni successivi.

    La sfida tra Bra e Torres deciderà chi rimarrà in C e chi invece ripartirà dalla D dopo aver perso i playout. Il Pontedera è retrocesso direttamente, mentre il Rimini è stato escluso mesi fa.

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  • GIRONE C, LE QUALIFICATE A PLAYOFF E PLAYOUT

    Il Benevento giocherà nuovamente in B, ma proveranno ad ottenere la promozione anche le squadre partecipanti ai playoff, ovvero Catania, Salernitana, Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola, Potenza e una tra Atalanta e Altamura.

    Le sfide di domenica pomeriggio determineranno chi tra Atalanta U23 e Altamura concluderà il campionato come undicesima, comunque qualificata ai playoff in virtù del decimo posto del Potenza, già ai playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C.

    Al pari del destino di Atalanta e Altamura, domenica si decideranno anche le ultime retrocesse e le squadre qualificate ai playout.