Serie C, tutte le squadre qualificate ai playoff e ai playout

Il lungo viaggio stagionale si conclude domenica sera. In parte, almeno. Il 26 aprile fa rima con l'ultima giornata dei tre gironi di Serie C, ma per la maggior parte delle squadre l'annata continuerà con i playoff che determineranno l'ultima promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, oltre alle nuove retrocesse dopo quelle già confermate nei tre raggruppamenti.
Le squadre classificate dal secondo al decimo posto nei gironi A, B e C giocheranno i lunghi playoff al pari del Potenza vincitore della Coppa Italia Serie C, mentre alcune compagini che hanno concluso i gruppi tra il 16esimo e il 18esimo giocheranno i playout per provare a rimanere tra i professionisti.
A proposito di playout, questi non si disputeranno nel girone A, considerando la distanza eccessiva tra le squadre al 16esimo e al 17esimo posto, a +16 e +17 sulla terzultima e penultima in graduatoria.