Serie C, tutte le squadre qualificate ai playoff e ai playout

Arezzo direttamente in Serie B dal girone B di Serie C, mentre Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana e Vis Pesaro giocheranno i playoff.

Nella prima fase playoff le sfide previste saranno Juventus Next Gen-Vis Pesaro, Pianese-Ternana e Pineto-Gubbio, con Ascoli, Ravenna e Campobasso in gara nei turni successivi.

La sfida tra Bra e Torres deciderà chi rimarrà in C e chi invece ripartirà dalla D dopo aver perso i playout. Il Pontedera è retrocesso direttamente, mentre il Rimini è stato escluso mesi fa.