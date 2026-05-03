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Crotone fansGetty
Francesco Schirru

Serie C playoff, nove squadre qualificate al secondo turno: ora dentro Cosenza, Campobasso e Lecco

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Crotone vs Audace Cerignola
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Casertana vs Atalanta U23
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Pianese vs Ternana
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Nove squadre approdano al secondo turno nazionale, a cui si aggiungono le tre squadre che hanno concluso il campionato regolare al quarto posto.

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Il primo turno nazionale playoff si è praticamente concluso, visto il solo incontro tra Juventus U23 e Vis Pesaro ancora in corso. Il cammino per la prossima annata di Serie A ha visto diciotto squadre scendere in campo nella giornata di domenica, così da definire le nove qualificate, alle quali si aggiungeranno le quarte classificate del campionato regolare, ovvero Campobasso, Cosenza e Lecco.

Giocato in gara unica, prevalentemente alle ore 20:00, il primo turno nazionale ha visto in campo le squadre che hanno concluso il campionato dal quinto al decimo posto, al pari dell'undicesima del girone C, ovvero l'Atalanta qualificata visto il posto sbloccato dal Potenza Campione della Coppa Italia di categoria.

Nel pomeriggio il Cittadella è stato il primo team ad ottenere la qualificazione al turno successivo dopo aver battuto l'Arzignano, mentre il grosso delle squadre è passato alla seconda fase qualche ora più tardi. Alcune sono riuscite ad andare oltre anche con il solo pareggio, vista la posizione finale in campionato che ha dato loro la possibilità di poter qualificarsi anche senza dover vincere, di fatto contro colleghe che hanno avuto modo di concludere uno dei tre gironi in una posizione più bassa.

  • I RISULTATI DEL PRIMO TURNO PLAYOFF

    Cittadella-Arzignano 2-2

    Casertana-Atalanta U23 1-0

    Crotone-Audace Cerignola 1-1

    Lumezzane-Alcione Milano 0-0

    Monopoli-Casarano 0-2

    Pianese-Ternana 1-1

    Pineto-Gubbio 2-1

    Trento-Giana Erminio 1-2

    Juventus U23-Vis Pesaro 2-2

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  • IL QUADRO DEL SECONDO TURNO

    Anche nel secondo turno, le cui gare sono previste mercoledì 6 maggio, le squadre affronteranno le colleghe del proprio girone, prima di mischiarsi nella fase nazionale che vedrà presenti le qualificate al pari delle terze classificate dei gruppi A, B e C.

    Il quadro del secondo turno vede nuovamente le squadre migliori classificate affrontare le peggiori, con la confermata possibilità di qualificarsi anche pareggiando il proprio match.

    Lecco-Giana Erminio (girone A)

    Cittadella-Lumezzane (girone A)

    Campobasso-Pineto (girone B)

    Juventus Next Gen-Pianese (girone B)

    Cosenza-Casarano (girone C)

    Casertana-Crotone (girone C)


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  • L'INGRESSO DI ALTRE SETTE SQUADRE

    Il primo turno nazionale che vedrà dieci squadre mischiarsi tra i tre gironi vedrà presenti non solo le sei squadre che supereranno il playoff dei gruppi specifici, ma bensì anche le tre che hanno concluso il campionato al terzo posto e infine la vincitrice della Coppa Italia Serie C.

    Renate, Ravenna e Salernitana sono le squadre che hanno chiuso come terze, mentre il Potenza ha conquistato la Coppa Italia.

    Le vincitrici delle cinque partite potranno accedere al secondo turno nazionale, in cui ci sarà l'ingresso delle ultime squadre, ovvero le seconde classificate: Catania, Ascoli e Union Brescia parteciperanno ai playoff il 17 maggio in gare di andata e ritorno, previsti anche nel turno precedente.

    Le squadre rimanenti, nel numero di quattro, daranno vita alla fase finale, con due semifinali di andata e ritorno che culmineranno nella doppia finale per determinare chi raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento nella prossima Serie B 26/27.