Serie C playoff, nove squadre qualificate al secondo turno: ora dentro Cosenza, Campobasso e Lecco

Il primo turno nazionale playoff si è praticamente concluso, visto il solo incontro tra Juventus U23 e Vis Pesaro ancora in corso. Il cammino per la prossima annata di Serie A ha visto diciotto squadre scendere in campo nella giornata di domenica, così da definire le nove qualificate, alle quali si aggiungeranno le quarte classificate del campionato regolare, ovvero Campobasso, Cosenza e Lecco.

Giocato in gara unica, prevalentemente alle ore 20:00, il primo turno nazionale ha visto in campo le squadre che hanno concluso il campionato dal quinto al decimo posto, al pari dell'undicesima del girone C, ovvero l'Atalanta qualificata visto il posto sbloccato dal Potenza Campione della Coppa Italia di categoria.

Nel pomeriggio il Cittadella è stato il primo team ad ottenere la qualificazione al turno successivo dopo aver battuto l'Arzignano, mentre il grosso delle squadre è passato alla seconda fase qualche ora più tardi. Alcune sono riuscite ad andare oltre anche con il solo pareggio, vista la posizione finale in campionato che ha dato loro la possibilità di poter qualificarsi anche senza dover vincere, di fatto contro colleghe che hanno avuto modo di concludere uno dei tre gironi in una posizione più bassa.