Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 27ª giornata
MONZA-VIRTUS ENTELLA 2-0
- Marcatori: 63' Azzi, 91' Pessina
SAMPDORIA-BARI
Ore 21
EMPOLI-CESENA
Sabato ore 15
MODENA-PADOVA
Sabato ore 15
SUDTIROL-VENEZIA
Sabato ore 15
SPEZIA-REGGIANA
Sabato ore 17:15
AVELLINO-JUVE STABIA
Sabato ore 19:30
CATANZARO-FROSINONE
Domenica ore 15
PESCARA-PALERMO
Domenica ore 15
MANTOVA-CARRARESE
Domenica ore 17:15
