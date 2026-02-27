Goal.com
Serie B: risultati e marcatori della 27ª giornata

Il 27esimo turno di Serie B si apre con la vittoria del Monza ai danni della Virtus Entella: sorpasso in vetta momentaneo, in attesa del Venezia.

  • MONZA-VIRTUS ENTELLA 2-0

    • Marcatori: 63' Azzi, 91' Pessina
  • SAMPDORIA-BARI

    Ore 21

  • EMPOLI-CESENA

    Sabato ore 15

  • MODENA-PADOVA

    Sabato ore 15

  • SUDTIROL-VENEZIA

    Sabato ore 15

  • SPEZIA-REGGIANA

    Sabato ore 17:15

  • AVELLINO-JUVE STABIA

    Sabato ore 19:30

  • CATANZARO-FROSINONE

    Domenica ore 15

  • PESCARA-PALERMO

    Domenica ore 15

  • MANTOVA-CARRARESE

    Domenica ore 17:15

