Modena FC
Serie B: risultati e marcatori della 24ª giornata
SAMPDORIA-PALERMO 3-3
- Marcatori: 45'+2 aut. Abilgaard (P), 50' Begic (S), 53' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)
REGGIANA-MANTOVA 1-0
- Marcatori: 9' Charlys
PADOVA-CARRARESE 1-0
- Marcatori: 29' Lasagna
PESCARA-CATANZARO 0-2
- Marcatori: 30' Iemmello, 79' Alesi
VENEZIA-MODENA 0-2
- Marcatori: 27' Tonoli, 30' Beyuku
VIRTUS ENTELLA-CESENA 3-1
- Marcatori: 26' Karic (V), 52' Cuppone (V), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (V)
SUDTIROL-MONZA
- Mercoledì 11 febbraio, ore 19
BARI-SPEZIA
- Mercoledì 11 febbraio, ore 20
EMPOLI-JUVE STABIA
- Mercoledì 11 febbraio, ore 20
AVELLINO-FROSINONE
- Mercoledì 11 febbraio, ore 20
