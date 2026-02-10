Goal.com
Tonoli Modena FC
Michael Di Chiaro

Serie B: risultati e marcatori della 24ª giornata

La capolista cade in casa contro il Modena, trascinato da Tonoli e Beyuku. Spettacolare 3-3 tra Samp e Palermo, vittorie casalinghe per Reggiana, Padova e Virtus Entella. Colpo esterno del Catanzaro.

  • SAMPDORIA-PALERMO 3-3

    • Marcatori: 45'+2 aut. Abilgaard (P), 50' Begic (S), 53' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)
  • REGGIANA-MANTOVA 1-0

    • Marcatori: 9' Charlys
  • PADOVA-CARRARESE 1-0

    • Marcatori: 29' Lasagna

  • PESCARA-CATANZARO 0-2

    • Marcatori: 30' Iemmello, 79' Alesi
  • VENEZIA-MODENA 0-2

    • Marcatori: 27' Tonoli, 30' Beyuku

  • VIRTUS ENTELLA-CESENA 3-1

    • Marcatori: 26' Karic (V), 52' Cuppone (V), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (V)
  • SUDTIROL-MONZA

    • Mercoledì 11 febbraio, ore 19

  • BARI-SPEZIA

    • Mercoledì 11 febbraio, ore 20
  • EMPOLI-JUVE STABIA

    • Mercoledì 11 febbraio, ore 20

  • AVELLINO-FROSINONE

    • Mercoledì 11 febbraio, ore 20
