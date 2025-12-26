Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 18ª giornata
MODENA-MONZA 1-2
Marcatori: 40' rig. Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
SPEZIA-PESCARA
Sabato ore 12:30
CARRARESE-MANTOVA
Sabato ore 15
CATANZARO-CESENA
Sabato ore 15
EMPOLI-FROSINONE
Sabato ore 15
JUVE STABIA-SUDTIROL
Sabato ore 15
SAMPDORIA-REGGIANA
Sabato ore 15
VENEZIA-VIRTUS ENTELLA
Sabato ore 15
PALERMO-PADOVA
Sabato ore 17:15
BARI-AVELLINO
Sabato ore 19:30
