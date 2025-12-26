Pubblicità
Pubblicità
mota keita monza 2025Getty Images
GOAL

Serie B: risultati e marcatori della 18ª giornata

Nell'anticipo di Santo Stefano colpo del Monza a Modena e vetta ritrovata a braccetto col Frosinone, aspettando l'impegno dei ciociari ad Empoli.

Pubblicità

  • MODENA-MONZA 1-2

    Marcatori: 40' rig. Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

    • Pubblicità

  • SPEZIA-PESCARA

    Sabato ore 12:30

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CARRARESE-MANTOVA

    Sabato ore 15

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • CATANZARO-CESENA

    Sabato ore 15

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • EMPOLI-FROSINONE

    Sabato ore 15

  • JUVE STABIA-SUDTIROL

    Sabato ore 15

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SAMPDORIA-REGGIANA

    Sabato ore 15

  • VENEZIA-VIRTUS ENTELLA

    Sabato ore 15

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PALERMO-PADOVA

    Sabato ore 17:15

  • BARI-AVELLINO

    Sabato ore 19:30

  • Pubblicità
    Pubblicità
0