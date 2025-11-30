Pubblicità
Serie B: risultati e marcatori della 14ª giornata

Frosinone al secondo posto, il Monza frena, il Cesena raggiunge il Modena al terzo. Goleade di Venezia, Empoli e Palermo, colpo Avellino, il Catanzaro batte l'Entella. Sampdoria sconfitta dallo Spezia.

  • CESENA-MODENA 1-0

    • Marcatori: 43' Blesa
  • EMPOLI-BARI 5-0

    • Marcatori: 47' pt Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 91' Ceesay
  • PESCARA-PADOVA 0-1

    • Marcatori: 57' Faedo

  • REGGIANA-FROSINONE 0-1

    • Marcatori: 56' Koutsoupias
  • VENEZIA-MANTOVA 3-0

    • Marcatori: 36' Hainaut, 57' e 61' Adorante

  • SUDTIROL-AVELLINO 0-1

    • Marcatori: 10' Biasci
  • CATANZARO-VIRTUS ENTELLA 3-2

    • Marcatori: 14' rig. Franzoni (V), 28' Cassandro (C), 33' Bariti (V), 44' rig. Pontisso (C), 57' Iemmello (C)

  • PALERMO-CARRARESE 5-0

    • Marcatori: 24' Segre, 44' Palumbo, 48', 82' rig., 88' Pohjanpalo
  • JUVE STABIA-MONZA 2-2

    Marcatori: 19' Birindelli (M), 31' Candellone (J), 68' Petagna (M), 83' Maistro (J)

  • SPEZIA-SAMPDORIA 1-0

    Marcatori: 51' Artistico

