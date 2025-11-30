Getty
Serie B: risultati e marcatori della 14ª giornata
CESENA-MODENA 1-0
- Marcatori: 43' Blesa
EMPOLI-BARI 5-0
- Marcatori: 47' pt Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 91' Ceesay
PESCARA-PADOVA 0-1
- Marcatori: 57' Faedo
REGGIANA-FROSINONE 0-1
- Marcatori: 56' Koutsoupias
VENEZIA-MANTOVA 3-0
- Marcatori: 36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
SUDTIROL-AVELLINO 0-1
- Marcatori: 10' Biasci
CATANZARO-VIRTUS ENTELLA 3-2
- Marcatori: 14' rig. Franzoni (V), 28' Cassandro (C), 33' Bariti (V), 44' rig. Pontisso (C), 57' Iemmello (C)
PALERMO-CARRARESE 5-0
- Marcatori: 24' Segre, 44' Palumbo, 48', 82' rig., 88' Pohjanpalo
JUVE STABIA-MONZA 2-2
Marcatori: 19' Birindelli (M), 31' Candellone (J), 68' Petagna (M), 83' Maistro (J)
SPEZIA-SAMPDORIA 1-0
Marcatori: 51' Artistico
