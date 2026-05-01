Serie B, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: scontri diretti o differenza reti, il regolamento

Il campionato di Serie B, così come quello di Serie A e gli altri tornei europei, è ormai alle battute conclusive. Tra chi cerca la promozione diretta, chi un posto ai playoff, chi spera di salvarsi anche solo grazie al playout.
Uno scenario, come tutti gli anni, si staglia però all'orizzonte: quello che vede due o più squadre chiudere con lo stesso numero di punti in classifica al termine della trentottesima e ultima giornata.
Cosa accadrebbe in questo caso, sia in vetta che in coda? Il regolamento della Serie B per quanto riguarda un possibile arrivo a pari punti.