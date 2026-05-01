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Le Douaron PalermoGetty Images
Stefano Silvestri

Serie B, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: scontri diretti o differenza reti, il regolamento

Serie B

Promozione diretta, playoff e playout: cosa accade nel caso due o più squadre chiudano in classifica con lo stesso numero di punti? Cosa dice il regolamento della Serie B.

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Il campionato di Serie B, così come quello di Serie A e gli altri tornei europei, è ormai alle battute conclusive. Tra chi cerca la promozione diretta, chi un posto ai playoff, chi spera di salvarsi anche solo grazie al playout.

Uno scenario, come tutti gli anni, si staglia però all'orizzonte: quello che vede due o più squadre chiudere con lo stesso numero di punti in classifica al termine della trentottesima e ultima giornata.

Cosa accadrebbe in questo caso, sia in vetta che in coda? Il regolamento della Serie B per quanto riguarda un possibile arrivo a pari punti.

  • IL REGOLAMENTO DELLA SERIE B

    Così recita il regolamento della Serie B per quanto riguarda la stagione 2025/2026:

    "In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

    a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

    b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

    c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

    d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

    e) del sorteggio".

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  • PARI PUNTI PER LA PROMOZIONE DIRETTA, COSA SUCCEDE

    Nel caso due o più squadre chiudano la stagione regolare con lo stesso numero di punti in zona promozione diretta, dunque al secondo posto, si andranno dunque a guardare gli scontri diretti tra le formazioni in questione. Solo in un secondo momento si prenderanno in considerazione la differenza reti complessiva e, nel caso questa sia uguale, il numero di goal segnati nell'arco del campionato. Infine l'extrema ratio del sorteggio. Non è previsto uno spareggio.

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  • PARI PUNTI IN ZONA PLAYOFF, COSA SUCCEDE

    Medesimo discorso per quanto riguarda la zona playoff. Se due o più squadre in lotta per gli spareggi promozione avranno gli stessi punti al termine del campionato, per stabilire le varie posizioni in classifica si guarderanno gli scontri diretti, eventualmente la differenza reti e il maggior numero di goal segnati in campionato (nel caso la differenza reti stessa sia uguale) e infine si procederà con un sorteggio se necessario. Anche qui non è previsto uno spareggio.

  • PARI PUNTI IN ZONA PLAYOUT, COSA SUCCEDE

    Il regolamento non cambia per quanto riguarda la lotta per un posto al playout e magari per evitare gli spareggi, conquistando così la salvezza diretta: anche qui si andranno a controllare in primis gli scontri diretti tra due o più squadre a pari punti, quindi eventualmente la differenza reti e i goal totali segnati in campionato, per arrivare al sorteggio. Come nei casi precedenti, uno spareggio non è previsto.

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