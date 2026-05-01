Serie B, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: scontri diretti o differenza reti, il regolamento

Medesimo discorso per quanto riguarda la zona playoff. Se due o più squadre in lotta per gli spareggi promozione avranno gli stessi punti al termine del campionato, per stabilire le varie posizioni in classifica si guarderanno gli scontri diretti, eventualmente la differenza reti e il maggior numero di goal segnati in campionato (nel caso la differenza reti stessa sia uguale) e infine si procederà con un sorteggio se necessario. Anche qui non è previsto uno spareggio.