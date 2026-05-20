Sono rimaste quattro squadre: playoff Serie C, ora le due semifinali per approdare alla finale e conquistare la B

La fase preliminare dei playoff si è conclusa: ora è tempo delle semifinali, fase che inaugura la cosidetta 'final four'. Per un posto in Serie B sono infatti rimaste quattro squadre, qualificate dal secondo turno nazionale ed ora a un passo dal giocarsi la finale che vale la promozione nella seconda serie 2026/2027 al via tra qualche mese.

A fare la voce grossa, come di consueto, sono state le seconde classificate nei tre gironi, che da regolamento hanno superato le prime fasi dei playoff potendo riposarsi in vista di quelle successive: il ritorno del turno andato in scena il 20 maggio ha visto andare avanti, oltre a Brescia, Ascoli e Catania anche la Salernitana terza. Tutte eliminate, invece, le squadre dal quarto posto in giù.

Le ultime a cadere, in particolare, sono state Casarano, Potenza, Lecco e Ravenna: di queste solamente il Lecco è stato eliminato per un doppio pareggio, essendo il Catania testa di serie. Casarano out dopo un pari e una sconfitta alla pari del Potenza, mentre il Ravenna ha subito due k.o su due.

Ora le due semifinali, nuovamente in andata e ritorno, per definire le due sfidanti che daranno vita alla doppia finalissima del 2 e del 7 giugno, in cui verrà deciso chi seguirà Vicenza, Arezzo e Benevento, le prime dei gironi già direttamente promosse in Serie B.