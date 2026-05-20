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Tifosi BresciaGetty Images
Francesco Schirru

Sono rimaste quattro squadre: playoff Serie C, ora le due semifinali per approdare alla finale e conquistare la B

Serie C
Union Brescia
Catania vs Lecco
Catania
Lecco
Ascoli Calcio 1898 FC vs Potenza
Ascoli Calcio 1898 FC
Potenza
Ravenna vs Salernitana
Ravenna
Salernitana
Union Brescia vs Casarano
Casarano

Concluse le fasi preliminari, i playoff entrano nel vivo con le semifinali: sono rimaste in gioco quattro squadre, una di loro parteciperà alla prssima Serie B 2026/2027.

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La fase preliminare dei playoff si è conclusa: ora è tempo delle semifinali, fase che inaugura la cosidetta 'final four'. Per un posto in Serie B sono infatti rimaste quattro squadre, qualificate dal secondo turno nazionale ed ora a un passo dal giocarsi la finale che vale la promozione nella seconda serie 2026/2027 al via tra qualche mese.

A fare la voce grossa, come di consueto, sono state le seconde classificate nei tre gironi, che da regolamento hanno superato le prime fasi dei playoff potendo riposarsi in vista di quelle successive: il ritorno del turno andato in scena il 20 maggio ha visto andare avanti, oltre a Brescia, Ascoli e Catania anche la Salernitana terza. Tutte eliminate, invece, le squadre dal quarto posto in giù.

Le ultime a cadere, in particolare, sono state Casarano, Potenza, Lecco e Ravenna: di queste solamente il Lecco è stato eliminato per un doppio pareggio, essendo il Catania testa di serie. Casarano out dopo un pari e una sconfitta alla pari del Potenza, mentre il Ravenna ha subito due k.o su due.

Ora le due semifinali, nuovamente in andata e ritorno, per definire le due sfidanti che daranno vita alla doppia finalissima del 2 e del 7 giugno, in cui verrà deciso chi seguirà Vicenza, Arezzo e Benevento, le prime dei gironi già direttamente promosse in Serie B.

  • IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

    Le due semifinali sono state definite tramite sorteggio. Il regolamento, infatti, non prevede che le quattro squadre siano accoppiate in base alla posizione in campionato, ma bensì in seguito al sorteggio integrale svoltosi negli ultimi giorni.

    Non erano previsti paletti per creare le due semifinali, ragion per cui ognuna delle quattro qualificate avrebbe potuto sfidare ognuna delle presenti al sorteggio.

    Il 24 e il 27 maggio si giocheranno le semifinali di andata e ritorno, così da eliminare ulteriori due squadre e presentare all'Italia le due finaliste.

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  • TUTTE LE POSSIBILI FINALI

    Il Brescia se la vedrà contro la Salernitana, mentre il Catania affronterà l'Ascoli nell'altra semifinale. Ad ospitare le gare di ritorno saranno Brescia e Catania, mentre Ascoli e Salernitana proveranno a dare il massimo nella propria partita casalinga d'andata.

    A seconda delle semifinali potranno dunque esserci quattro finali per decidere l'ultima promossa:

    Brescia-Catania

    Brescia-Ascoli

    Salernitana-Catania

    Salernitana-Ascoli

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  • DENTRO I SUPPLEMENTARI

    A differenza degli ultimi turni dei playoff, nelle semifinali non sono previste agevolazioni per le squadre che hanno ottenuto una miglior posizione in campionato. Significa che se il conto delle reti sarà identico tra andata e ritorno verranno disputati supplementari ed eventualmente i rigori, mentre nelle precedenti fasi ha avuto la meglio, in caso di parità, la miglior squadra in classifica.

    Anche in Serie C da anni non esiste più la regola del doppio goal in trasferta, ragion per cui a parità di reti non è agevolata la squadra che ha segnato più reti fuori casa.