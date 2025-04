La leggenda del Manchester United Peter Schmeichel ha difeso il portiere Andre Onana, in difficoltà, dalle critiche per i suoi numerosi errori.

Secondo molti tifosi, non solo del Manchester United, André Onana è uno dei peggiori portieri mai visti in Premier League.

Attaccato per i numerosi errori durante la stagione, l'ex estremo difensore dell'Inter ha ora un difensore di eccezione: Peter Schmeichel.

Il leggendario estremo difensore del Manchester United non vuole unirsi al folto numero di tifosi e critici, spiegando perché non sarebbe giusto attaccare Onana per i suoi errori.