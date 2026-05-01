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Sampdoria ContiU.C. Sampdoria-Simone Arveda
Francesco Schirru

Sampdoria salva, ora i playoff? L'ultima giornata potrebbe regalare il sogno, ma sarà difficile

Serie B
Sampdoria vs Sudtirol
Sampdoria
Sudtirol

Battendo il Sudtirol la Sampdoria si è assicurata la Serie B anche nella prossima annata, ma straordinariamente potrebbe in teoria anche prendersi l'ultimo posto playoff.

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La Sampdoria 2026/2027 giocherà in Serie B. Almeno. Sì, perchè dopo il successo contro il Sudtirol che ha mantenuto la categoria dopo mesi complicatissimi, la squadra blucerchiata risulta essere in corsa per un posto playoff nel 38esimo e ultimo turno del campionato cadetto.

Con Palermo, Juve Stabia e compagnia già qualificate, manca all'appello solamente una squadra che giocherà i playoff, oltre al dubbio Frosinone-Monza che vedrà una delle due direttamente in Serie A e l'altra costretta a giocare le partite post campionato.

La Sampdoria ha decisamente la percentuale minore di possibilità, ma insieme a Carrarese, Cesena, Mantova e Avellino lotterà fino al 90' nel gioco degli incastri finale che andrà in scena il prossimo venerdì 8 maggio.

  • IN CHE MODO LA SAMP PUÒ GIOCARE I PLAYOFF

    Tutti i posti playoff sono presi, tranne uno: quello a cui nel 38esimo turno punteranno cinque squadre, ovvero l'Avellino, il Cesena, il Mantova, la Carrarese e per l'appunto la Sampdoria.

    A '90 dal termine Avellino, Cesena e Mantova sono appaiate a quota 46 punti, mentre Carrarese e Sampdoria condividono i 44 punti.

    Per poter giocare i playoff la Sampdoria deve prima di tutto battere la Reggiana in trasferta, ma anche sperare in diversi passi falsi delle squadre leggermente avanti in classifica. Una serie di incastri, dunque, è necessaria per far sì che l'impensabile sogno post salvezza possa divenire realtà.

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  • GLI INCASTRI PER I PLAYOFF

    Difficile, molto difficile. Ma non impossibile. Una vittoria della Sampdoria al pari del pareggio o della sconfitta della Carrarese, e tre sconfitte per Avellino, Cesena e Mantova manderebbero la squadra blucerchiata ai playoff come ottava in classifica.

    La Sampdoria potrebbe anche arrivare a pari punti con l'Avellino (dunque con un pareggio dei verdi) e guadagnare i playoff, vista la differenza reti in favore, mentre a pari punti con Mantova, Carrarese o Cesena non sarebbe in vantaggio.

    Insomma, l'arrivo ai playoff è praticamente utopia, ma non escluso al 100%.

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  • PARI PUNTI 8° POSTO

    La classifica avulsa, ovvero l'arrivo di tre o più squadre a pari punti, non premierebbe la Sampdoria, ai playoff solamente qualora dovesse terminare all'ottavo posto con l'Avellino, visti gli eguali risultati (2-1 e 2-1) ma una differenza reti migliore.

    Arrivando ottava con una tra Cesena, Mantova o Carrarese la Sampdoria non potrebbe giocare i playoff.


  • SAMPDORIA AI PLAYOFF: COME

    - Batte la Reggiana e nessuno tra Avellino, Cesena, Mantova e Carrarese vince (pari o sconfitta)

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