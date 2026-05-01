Sampdoria salva, ora i playoff? L'ultima giornata potrebbe regalare il sogno, ma sarà difficile

Tutti i posti playoff sono presi, tranne uno: quello a cui nel 38esimo turno punteranno cinque squadre, ovvero l'Avellino, il Cesena, il Mantova, la Carrarese e per l'appunto la Sampdoria.

A '90 dal termine Avellino, Cesena e Mantova sono appaiate a quota 46 punti, mentre Carrarese e Sampdoria condividono i 44 punti.

Per poter giocare i playoff la Sampdoria deve prima di tutto battere la Reggiana in trasferta, ma anche sperare in diversi passi falsi delle squadre leggermente avanti in classifica. Una serie di incastri, dunque, è necessaria per far sì che l'impensabile sogno post salvezza possa divenire realtà.