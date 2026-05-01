Sampdoria salva, ora i playoff? L'ultima giornata potrebbe regalare il sogno, ma sarà difficile

La Sampdoria 2026/2027 giocherà in Serie B. Almeno. Sì, perchè dopo il successo contro il Sudtirol che ha mantenuto la categoria dopo mesi complicatissimi, la squadra blucerchiata risulta essere in corsa per un posto playoff nel 38esimo e ultimo turno del campionato cadetto.
Con Palermo, Juve Stabia e compagnia già qualificate, manca all'appello solamente una squadra che giocherà i playoff, oltre al dubbio Frosinone-Monza che vedrà una delle due direttamente in Serie A e l'altra costretta a giocare le partite post campionato.
La Sampdoria ha decisamente la percentuale minore di possibilità, ma insieme a Carrarese, Cesena, Mantova e Avellino lotterà fino al 90' nel gioco degli incastri finale che andrà in scena il prossimo venerdì 8 maggio.