Ruggeri e la mancata chiamata dell'Italia per i playoff: "Nulla da ridire, speravo solo si qualificasse"

Da onesto esterno di fascia dell'Atalanta a uomo del momento. La vita di Matteo Ruggeri è cambiata da così a così dopo il trasferimento all'Atletico Madrid, con cui ha appena centrato - da protagonista - la qualificazione alle semifinali di Champions League.
L'ex giocatore nerazzurro, che questa sera giocherà anche la finale della Coppa del Re contro la Real Sociedad, è stato intervistato da Repubblica a quattro giorni di distanza dalla grande notte del Civitas Metropolitano: quella in cui anche lui ha fatto la propria parte contro il pericolo pubblico Lamine Yamal, come all'andata.
I temi? Tanti: anche quella Nazionale che fino a questo momento l'ha sempre ignorato, come nelle due sfide dei playoff Mondiali.