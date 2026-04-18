Ruggeri e la mancata chiamata dell'Italia per i playoff: "Nulla da ridire, speravo solo si qualificasse"

"Siamo stati bravi come squadra, l'obiettivo era limitare un giocatore che, anche se ha 18 anni, ha grandi qualità e doti straordinarie. Poi certo, contro di lui ci sono più occasioni di uno contro uno. È stata una bella battaglia tra di noi".

"Cosa ci siamo detti in campo? Qualcosa c'è stato, ma non mi faccio distrarre dalle provocazioni, è giusto che sia così a questi livelli. Quello che succede in campo produce chiacchiere, ma le chiacchiere non sono il campo".