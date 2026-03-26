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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Lukaku non si ripresenta a Castel Volturno e resta in Belgio: "Napoli sorpreso, decisione non condivisa"

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R. Lukaku
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Il centravanti ha lasciato il ritiro della propria Nazionale dopo essere stato in un primo momento convocato, ma avrebbe deciso di proseguire gli allenamenti in Belgio: "Decisione non condivisa con la società".

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Romelu Lukaku non è tornato a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro del Belgio. E ciò avrebbe provocato uno stato di malessere nel Napoli.

A rivelarlo è Il Mattino, con successiva conferma di Sky: l'ex centravanti di Inter e Roma si sarebbe dovuto ripresentare questa mattina al centro sportivo del club campione d'Italia in carica per riprendere ad allenarsi: solo che non l'ha fatto.

La decisione sarebbe partita direttamente dallo stesso Lukaku. Una scelta che, come detto, avrebbe provocato la reazione poco felice da parte della società partenopea.

  • IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    Questo comunicava martedì 24 marzo il Napoli, confermando come Lukaku avesse lasciato il ritiro del Belgio con l'intento di tornare ad allenarsi a Castel Volturno:

    "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".

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  • LUKAKU RESTA IN BELGIO

    Secondo Il Mattino e Sky, Lukaku è invece rimasto in Belgio. Si sarebbe dovuto ripresentare questa mattina a Castel Volturno per preparare le prossime partite di campionato in attesa del rientro degli altri nazionali, ma così non è stato.

    Lo stesso calciatore avrebbe deciso di rimanere in Belgio per qualche altro giorno, continuando ad allenarsi nel proprio paese d'origine.

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  • "NAPOLI SORPRESO"

    Il quotidiano, nella propria versione online, parla di "Napoli sorpreso". E rivela come la decisione di Lukaku non sia stata presa di comune accordo con il club azzurro.

    "Era atteso questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con lo staff tecnico ma contrariamente a quanto concordato con il club azzurro, Lukaku non si è presentato al centro tecnico. Ha fatto sapere di voler svolgere la preparazione in Belgio", scrive Il Mattino, scrivendo di "una decisione che non era stata condivisa con la società che è rimasta assai sorpresa dalla sua assenza".

    "Come avviene sempre - prosegue l'articolo - il calciatore che rinuncia alla convocazione, fa rientro al club di appartenenza. Ed è quello che era stato concordato con il Napoli. Oggi avrebbe dovuto presentarsi al campo di Castel Volturno ma, a sorpresa, è arrivata la comunicazione che avrebbe continuato a lavorare in Belgio fino all'inizio della prossima settimana. Il Napoli è rimasto sorpreso".

  • VERSO NAPOLI-MILAN

    Il Napoli tornerà in campo il giorno di Pasquetta: lunedì 6 aprile ospiterà il Milan al Maradona. Lukaku, protagonista di una stagione disgraziata nata con il grave infortunio estivo, siederà ancora una volta in panchina per far spazio a Hojlund.

    Il centravanti belga sembrava aver rivisto la luce segnando a Verona alla fine di febbraio, ma è stata solo un'illusione: ha giocato pochi minuti nella partita successiva col Torino e zero sia contro il Lecce che contro il Cagliari.

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