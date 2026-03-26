Lukaku non si ripresenta a Castel Volturno e resta in Belgio: "Napoli sorpreso, decisione non condivisa"

Il quotidiano, nella propria versione online, parla di "Napoli sorpreso". E rivela come la decisione di Lukaku non sia stata presa di comune accordo con il club azzurro.

"Era atteso questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con lo staff tecnico ma contrariamente a quanto concordato con il club azzurro, Lukaku non si è presentato al centro tecnico. Ha fatto sapere di voler svolgere la preparazione in Belgio", scrive Il Mattino, scrivendo di "una decisione che non era stata condivisa con la società che è rimasta assai sorpresa dalla sua assenza".

"Come avviene sempre - prosegue l'articolo - il calciatore che rinuncia alla convocazione, fa rientro al club di appartenenza. Ed è quello che era stato concordato con il Napoli. Oggi avrebbe dovuto presentarsi al campo di Castel Volturno ma, a sorpresa, è arrivata la comunicazione che avrebbe continuato a lavorare in Belgio fino all'inizio della prossima settimana. Il Napoli è rimasto sorpreso".