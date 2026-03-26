Lukaku non si ripresenta a Castel Volturno e resta in Belgio: "Napoli sorpreso, decisione non condivisa"

Romelu Lukaku non è tornato a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro del Belgio. E ciò avrebbe provocato uno stato di malessere nel Napoli.
A rivelarlo è Il Mattino, con successiva conferma di Sky: l'ex centravanti di Inter e Roma si sarebbe dovuto ripresentare questa mattina al centro sportivo del club campione d'Italia in carica per riprendere ad allenarsi: solo che non l'ha fatto.
La decisione sarebbe partita direttamente dallo stesso Lukaku. Una scelta che, come detto, avrebbe provocato la reazione poco felice da parte della società partenopea.