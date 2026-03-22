Roma-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: i capitolini ripartono in campionato, decide un goal di Robinio Vaz

La Roma riparte in campionato e lo fa superando di misura il Lecce all'Olimpico. La compagine giallorossa torna dunque ad assaporare quel successo che in campionato inseguiva ormai dallo scorso 22 febbraio e dopo il quale era riuscita a mettere un solo punto in cascina.





Una vittoria che consente ai capitolini di rilanciarsi in ottica quarto posto e di agganciare la Juventus a -3 dal Como.





Non una prestazione indimenticabile quella degli uomini di Gasperini che, comunque, chiamati a mettersi alle spalle la delusione per l'eliminazione dall'Europa League, ma anche uno dei momenti più complicati della loro stagione, contro il Lecce hanno provato a fare la partita fin dal primo minuto.





Il canovaccio tattico all'Olimpico è infatti subito chiaro: i padroni di casa gestiscono i ritmi, con gli ospiti che attendono per poi provare a ripartire. La supremazia territoriale è chiara, ma i capitolini fanno fatica a trovare i giusti varchi tra le trame di una linea difensiva sempre attenta e compatta.





La Roma trova anche la via del goal al 21' con una conclusione di Pisilli dall'interno dell'area di rigore, ma il direttore di gara Sacchi annulla per una posizione di fuorigioco di Pellegrini.





Il primo tempo scivola via dunque senza particolari sussulti, mentre più vibrante si rivela la ripresa.





La squadra di Gasperini rientra dagli spogliatoi con il giusto piglio e al 57' riesce a sbloccare il risultato con Robinio Vaz che, da poco entrato in campo, sfrutta al meglio un cross morbido di Hermoso e, da posizione defilata, batte Falcone con un bel colpo di testa.





Sembra poter essere questa la rete destinata a rendere definitivamente in discesa il cammino, ma una volta in svantaggio il Lecce trova la forza per alzare il proprio baricentro e per iniziare a rendersi pericoloso dalle parti di Svilar.





L'occasione più clamorosa degli ospiti capita sulla testa di Pierotti che, al 73', a Svilar battuto, si vede negare il pareggio solo da un intervento decisivo di Hermoso sulla linea di porta.





Nel finale di gara, la Roma torna a gestire la situazione con maggiore tranquillità, riuscendo così a difendere il vantaggio fino al triplice fischio finale. I capitolini interrompono dunque un digiuno che durava da un mese, mentre il Lecce incappa nella seconda sconfitta consecutiva, che lo tiene ancorato alla zona retrocessione.