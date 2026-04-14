Roma chiamata a riprendere in mano il suo destino: tra mercato bocciato e 'botta e risposta' Ranieri-Gasperini

Il successo sul 'derelitto' Pisa ha quantomeno fatto ritornare il sorriso sui volti dei giocatori della Roma, a sei giornate dal termine di un campionato che vede i giallorossi in piena lotta per la conquista di un posto in Champions League.
Tre punti fondamentali, macchiati dal 'botta e risposta' a distanza tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini: oggetto di discussione un calciomercato che, a parte un paio di nuovi innesti, ha deluso in termini di rendimento.
Una 'tensione' che rischia di compromettere il finale di stagione e le possibilità di ritrovare l'Europa che conta dopo sette lunghi anni di attesa.