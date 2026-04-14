Roma chiamata a riprendere in mano il suo destino: tra mercato bocciato e 'botta e risposta' Ranieri-Gasperini

"L'anno scorso - le parole a 'Sky Sport' - mi è stato chiesto quali calciatori acquistare e anche quest'anno. Tutti quelli che sono arrivati sono stati visionati da me e dall'allenatore. Abbiamo preso Malen e Wesley, è vero, ma poi ci sono anche gli altri. Si sono infortunati, ma queste sono questioni diverse. Abbiamo scelto Ferguson, forse è stato perso tempo con Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo, lui non è voluto venire. Sono state perse occasioni importanti, alcuni profili non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. A causa del Fair Play Finanziario abbiamo acquistato tanto attraverso i prestiti. Alcuni sono fatti per la Roma e altri no, pazienza: non si sono ambientati e non vanno bene per noi, cambiamoli".

"Abbiamo posto 5-6 allenatori - ha poi dichiarato Ranieri a 'DAZN' - 3 non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui, dico noi perché non voglio tirarmi indietro, per i risultati ottenuti all'Atalanta. Ho smesso di allenare per quello perché ho detto: se dobbiamo perdere un anno di costruzione, lo faccio ben volentieri. Ci aspettavamo quello che sta succedendo: abbiamo preso dei giovani, io e lui abbiamo preso dei giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto e lui non lo sapesse o approvasse. Le combinazioni di mercato sono molte. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è consegnare all'allenatore una squadra che è arrivata a un punto dalla Champions e i giovani da far maturare. Vediamo che possiamo fare nel mio ruolo: se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato o se non lo sarò, me ne andrò perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Amo la Roma, come mi sono fatto da parte come allenatore sarò pronto a farlo anche da senior advisor".