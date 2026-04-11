Cosa sta succedendo tra Gasperini e Ranieri, tensione alla Roma: botta e risposta sul mercato

Ranieri ha replicato a Gasperini anche per quanto concerne il mercato. Il tecnico, infatti, aveva sottolineato che dei giocatori richiesti ne era arrivato solamente uno, ovvero Wesley. La contro-risposta del senior advisor romanista non si è fatta attendere:

"Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non ce n’è stato uno che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Avevamo cercato 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti. E alla fine ha deciso la società".

Dopo Roma-Pisa, però, Gasperini ha ribadito: "Ho lasciato libera scelta sui giocatori che non conoscevo. Ho chiesto due giocatori importanti, ne è arrivato uno. Perdevamo Shomurodov e non sapevo che si perdesse anche Saelemaekers. Per me era un punto fondamentale lavorare sull’attacco. Ho sempre picchiato sulla necessità di investire davanti. Poi purtroppo non è andata così. Ranieri era d'accordo con me. Binari paralleli? Io ne ho uno solo. Ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi con lui