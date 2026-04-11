Cosa sta succedendo tra Gasperini e Ranieri, tensione alla Roma: botta e risposta sul mercato

La Roma torna a sorridere e soprattutto a vincere in campionato piegando il fanalino di coda Pisa con un netto 3-0, griffato dalla tripletta di un super Malen.
Tre punti d'oro per la squadra di Gian Piero Gasperini che, in attesa delle delicatissime sfide Atalanta-Juventus e Como-Inter, si posiziona ad una sola lunghezza di distanza dal quarto posto.
A tenere banco in casa giallorossa, però, è la situazione di tensione che si è venuta a creare tra il tecnico, arrivato in estate dopo nove strepitosi anni all'Atalanta, e Claudio Ranieri, Senior Advisor del club capitolino, e figura determinante nel favorire l'approdo del tecnico di Grugliasco all'ombra del Colosseo. Ma che cosa è successo esattamente tra Gasperini e Ranieri?