Roma-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Hermoso risponde a Krstovic, finisce in parità la sfida dell'Olimpico

Nessun vincitore, nessun vinto ed un pareggio che forse non accontenta nessuno. Si è chiusa sull'1-1 la sfida che ha visto protagoniste la Roma e l'Atalanta nel trentatreesimo turno di Serie A.

Una gara, quella che si è giocata all'Olimpico, che metteva in palio punti pesanti per la corsa che conduce a pass europei per la prossima stagione e che alla fine ha visto le due compagini spartirsi la posta.

Chi si aspettava ritmi alti non è rimasto deluso, anche se i primissimi minuti sono stati soprattutto all'insegna dello studio. A far girare maggiormente palla sono i padroni di casa, ma sono gli ospiti a passare all'11', quando Krstovic, servito da De Roon, fa partire un gran destro da fuori area sul quale Svilar non può nulla.

Sotto di un goal, la Roma prova subito a reagire, ma i suoi tentativi sono resi vani o da qualche difetto di mira o soprattutto da un ottimo Carnesecchi che al 23' è bravissimo a chiudere in uscita una conclusione a botta sicura di Malen.

La partita resta equilibrata e, dopo un grande intervento di Svilar su Ederson, i capitolini trovano il pareggio ad un soffio dalla fine della prima frazione con Hermoso che, sfruttando un'ottima sponda aerea di Celik, trafigge Carnesecchi con una splendida girata al volo di sinistro dall'interno dell'area di rigore.

Ad inizio ripresa Palladino ridisegna la sua squadra proponendo fin da subito tre cambi, ma a farsi preferire è soprattutto la Roma che guadagna metri al punto di alzare il proprio baricentro nella metà campo avversaria.

Poco dopo l'ora di gioco, i giallorossi ci provano ancora con Malen, ma di nuovo Carnesecchi risponde presente blindando la sua porta. La squadra di Gasperini sembra avere più energie e nei minuti successivi ci prova ancora con Celik, Ventorino e in un paio di occasioni con il sempre pericoloso Hermoso, il cui colpo di testa al 75', sugli sviluppi di un corner, va ad infrangersi sulla parte alta della traversa.

Negli ultimi minuti la gara resta equilibrata, con entrambe le squadre che danno l'impressione di accusare un po' la fatica. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale e finisce così 1-1. Un risultato, questo, che consente alla Roma di restare in corsa per il quarto posto, mentre l'Atalanta resta a -4 proprio dai giallorossi.