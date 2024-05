Respinto il ricorso del Taranto: confermato il -4 in classifica, contro chi gioca ai Playoff di Serie C

Con un comunicato ufficiale, il Collegio di Garanzia del CONI ha reso nota la conferma del -4 in classifica.

Alla fine non cambierà la classifica del Girone C di Serie C: questo quanto stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI che ha respinto il ricorso presentato dal Taranto per la penalizzazione di 4 punti.

La formazione di Eziolino Capuano ha vissuto le ultime settimane col fiato sospeso senza conoscere il posizionamento conclusivo, che alla fine è stato definito.

Il Taranto non sarà al secondo posto, ma verrà confermato al quinto: adesso sì, possono iniziare i Playoff di Serie C.