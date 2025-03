Ricordate Budimir? Da centravanti del Crotone a terzo bomber della Liga: dietro a Lewandowski e Mbappé c'è lui

L'attaccante croato ha già segnato 14 goal ed è vicino al proprio record personale. A novembre per lui si era parlato addirittura della Juventus.

Non è uno dei centravanti più forti del pianeta. Non ha quella patina glamour dei Messi o dei Cristiano Ronaldo. E non è mai stato candidato al Pallone d'Oro. Eppure Ante Budimir, oggi, è uno dei principali finalizzatori del campionato spagnolo, uno dei più importanti d'Europa e del mondo.

Ve lo ricordate? Per anni Budimir ha giocato nel nostro campionato. O meglio: nei nostri campionati. In Serie B e pure in Serie A, con le maglie del Crotone e della Sampdoria, le uniche due indossate nella Penisola. Nella rosa dei calabresi (2015/16) ha contribuito con i suoi goal alla prima, storica promozione del club nella massima serie.

Oggi Budimir ha cambiato non tanto vita, quanto paese e lingua in cui si esprime giorno dopo giorno. Gioca in Liga con l'Osasuna, che a sua volta l'ha prelevato dal Maiorca nel 2020. E ha iniziato a segnare con una continuità che mai aveva trovato nel corso della propria carriera.