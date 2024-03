Richarlison e la depressione: "Dopo il Mondiale ho pensato di arrendermi"

L’attaccante del Brasile e del Tottenham ha rivelato di aver sofferto di depressione dopo il Mondiale: “Non ho pensato a uccidermi, ma ad arrendermi”.

Un momento buio e pensieri tristi. Richarlison ha rivelato di aver sofferto di depressione dopo i Mondiali disputati nel 2022 con il suo Brasile in Qatar e vinti dall’Argentina.

L’eliminazione ai quarti di finale ha fatto sprofondare il numero 9 della Seleçao in una profonda crisi, superata solamente grazie alla terapia e all’ausilio della psicologia.

“Andare da mio padre e dirgli che avrei lasciato tutto è pazzesco perché lui ha inseguito questo sogno con me”.

Richarlison si è raccontato a cuore a cuore aperto ai microfoni di ESPN, svelando alcuni retroscena come il rapporto col padre e la voglia di arrendersi.

“Non ho pensato a uccidermi, ma ad arrendermi sì”.

Il 26enne è stato il capocannoniere del Brasile in Qatar con tre goal in quattro partite, competizione che si è chiusa per i verdeoro con l’eliminazione per mano della Croazia ai quarti di finale ai calci di rigore.