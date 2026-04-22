Quando torna Neres dall'infortunio: la data e le ultime su condizioni e tempi di recupero

David Neres vede la luce in fondo al tunnel.
L'ala brasiliana, ferma da fine gennaio causa infortunio, si appresta a fornire il proprio contributo nella fase conclusiva della stagione.
Quand'è che potremo rivederlo in campo col Napoli? Come sta?
David Neres vede la luce in fondo al tunnel.
L'ala brasiliana, ferma da fine gennaio causa infortunio, si appresta a fornire il proprio contributo nella fase conclusiva della stagione.
Quand'è che potremo rivederlo in campo col Napoli? Come sta?
A fornire le ultime novità sulle condizioni di Neres è Il Mattino, spiegando come l'ex Benfica e Ajax si sia rivisto ad 85 giorni dall'operazione effettuata a Londra.
Neres, così, potrebbe tornare a disposizione di Conte per le ultime 2-3 giornate di campionato: magari in gruppo da inizio maggio, per essere convocato e giocare dal weekend del 9 (ci sarà Napoli-Bologna) o al massimo in occasione della penultima a Pisa.
Contro Cremonese e Como, dunque, darà ancora forfait.
Neres ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per via dell'infortunio alla caviglia sinistra rimediato nel corso di Lazio-Napoli, lunch match del 4 gennaio: inizialmente il problema (al tendine d'Achille) sembrava di poco conto, salvo poi rivelarsi grave al punto da essere risolto con un'operazione.