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David Neres NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Quando torna Neres dall'infortunio: la data e le ultime su condizioni e tempi di recupero

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Come sta David Neres, operato alla caviglia e fermo da fine gennaio per infortunio: le ultime sul brasiliano del Napoli e sui tempi di recupero utili a rivederlo in campo.

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David Neres vede la luce in fondo al tunnel.


L'ala brasiliana, ferma da fine gennaio causa infortunio, si appresta a fornire il proprio contributo nella fase conclusiva della stagione.


Quand'è che potremo rivederlo in campo col Napoli? Come sta?

  • INFORTUNIO NERES: LE ULTIME

    A fornire le ultime novità sulle condizioni di Neres è Il Mattino, spiegando come l'ex Benfica e Ajax si sia rivisto ad 85 giorni dall'operazione effettuata a Londra.


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  • QUANDO TORNA NERES?

    Neres, così, potrebbe tornare a disposizione di Conte per le ultime 2-3 giornate di campionato: magari in gruppo da inizio maggio, per essere convocato e giocare dal weekend del 9 (ci sarà Napoli-Bologna) o al massimo in occasione della penultima a Pisa.

    Contro Cremonese e Como, dunque, darà ancora forfait.

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  • COS'HA NERES

    Neres ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per via dell'infortunio alla caviglia sinistra rimediato nel corso di Lazio-Napoli, lunch match del 4 gennaio: inizialmente il problema (al tendine d'Achille) sembrava di poco conto, salvo poi rivelarsi grave al punto da essere risolto con un'operazione.


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