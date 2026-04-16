Quando torna Dybala? La Roma cerca una Joya nella volata Champions

Battendo il Pisa la Roma si è tenuta in corsa per la Champions League, ma la strada da percorrere resta lunga e tortuosa.





Il ko del Como contro l'Inter ha riacceso le speranze dei giallorossi, chiamati però a non poter sbagliare più per garantirsi il ritorno nell'Europa dei grandi.





Una volata in piena regola che vedrà protagoniste la Lupa, la Juve e la squadra di Fabregas e che Gian Piero Gasperini si augura di affrontare con un Paulo Dybala a pieno regime, come probabilmente non è mai accaduto quest'anno.





Quando torna la Joya? Come sta?