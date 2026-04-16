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Paulo Dybala RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Quando torna Dybala? La Roma cerca una Joya nella volata Champions

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P. Dybala

Paulo Dybala vede vicino al rientro, con Gian Piero Gasperini che spera anche nella classe dell'argentino - mancata per larghi tratti alla Roma - per strappare un posto nella prossima Champions. E il confronto partite giocate/saltate fa rumore.

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Battendo il Pisa la Roma si è tenuta in corsa per la Champions League, ma la strada da percorrere resta lunga e tortuosa.


Il ko del Como contro l'Inter ha riacceso le speranze dei giallorossi, chiamati però a non poter sbagliare più per garantirsi il ritorno nell'Europa dei grandi.


Una volata in piena regola che vedrà protagoniste la Lupa, la Juve e la squadra di Fabregas e che Gian Piero Gasperini si augura di affrontare con un Paulo Dybala a pieno regime, come probabilmente non è mai accaduto quest'anno.


Quando torna la Joya? Come sta?

  • QUANDO TORNA DYBALA?

    Come aveva anticipato lo stesso Gasp giovedì scorso alla vigilia di Roma-Pisa, Dybala è prossimo al rientro: operato in artroscopia per far fronte alla lesione del menisco sinistro, l'argentino "va abbastanza bene, ci vorranno 1-2 settimane".


    La partita da cerchiare, utile a rivedere l'ex Juve quantomeno tra i convocati e dunque in panchina, è quella di sabato 25 aprile in casa del Bologna: nel remake del derby italiano che ha acceso gli ottavi di Europa League, dunque, Paulo dovrebbe esserci. Con presumibile rientro in gruppo all'inizio di quella settimana, ossia lunedì 20.

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  • IL RINNOVO E LA SUGGESTIONE MILAN

    L'infortunio da smaltire viaggia in parallelo con l'ormai annoso rebus rinnovo, sul quale le parti non hanno ancora trovato la quadra rendendo incerto il futuro del fuoriclasse albiceleste.


    Nel frattempo radiomercato, come svelato dal Corriere della Sera, parla di una suggestiva pista Milan a zero: inevitabile, naturalmente, il collegamento tra la Joya e il suo mentore Massimiliano Allegri.

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  • 18 PARTITE SALTATE PER INFORTUNIO

    Il dato che fa rumore, certificando la conclamata tendenza di Dybala a dover fare i conti con guai fisici, sono le 18 partite stagionali saltate per infortunio tra campionato e coppe: una statistica che assume ulteriore rilevanza se si considera come siano quasi equiparate al numero di quelle giocate, ossia 22.


    Ecco perché Gasp incrocia le dita, ne attende il pieno recupero e si aggrappa anche al suo leader tecnico per condurre la Roma - in tandem con Malen - nella prossima Champions.

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