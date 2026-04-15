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Alessandro De Felice

Corriere della Sera - Dybala tra rinnovo in stallo e sogno Milan: le condizioni per il passaggio in rossonero e le offerte dal Sudamerica, futuro da scrivere

Calciomercato
Serie A
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Il quotidiano rivela l’indiscrezione legata al futuro dell'attaccante argentino: la Joya pensa al 'Diavolo' mentre attende il rinnovo con la Roma.

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L’estate del calciomercato si preannuncia carica di tensioni e incroci tra le big della Serie A. Diversi top player delle principali squadre italiane sono al centro di situazioni in bilico, tra rinnovi incerti e possibili trasferimenti.

Da Leao al Milan a Lukaku al Napoli, passando per Vlahovic alla Juventus e Bastoni all’Inter, fino ad arrivare a Paulo Dybala alla Roma, ogni club si trova a gestire il destino di uno dei propri uomini simbolo, con intrecci di mercato che coinvolgono più squadre contemporaneamente.

Il Corriere della Sera rivela che nei pensieri della Joya ci sarebbe il Milan in un clamoroso scenario di mercato che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

  • NODO RINNOVO DYBALA-ROMA

    A Trigoria la situazione di Paulo Dybala resta in sospeso. Il contratto dell’attaccante è in scadenza e al momento non sono arrivati segnali concreti da parte della Roma per il prolungamento.

    Ufficialmente nessuno ha comunicato al giocatore una mancata volontà di rinnovo, ma l’assenza di sviluppi mantiene aperto ogni scenario.

    Il futuro della Joya è un rebus: la scadenza fissata al 30 giugno 2026 si avvicina e il numero 21 è ancora in attesa di una proposta ufficiale.

    Nonostante ciò, il legame con la Capitale resta forte e il giocatore sarebbe disposto a restare anche accettando un ingaggio ridotto, con l’inserimento di bonus legati al rendimento.


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  • RITORNO IN SUDAMERICA E LA VOLONTÀ DI DYBALA

    Sul tavolo di Dybala, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, sono presenti anche proposte provenienti da Argentina e Brasile.

    Tuttavia, la priorità del giocatore resta quella di continuare a competere ad alti livelli nel calcio europeo.

    L’attaccante è intrigato dal progetto giallorosso e spinga per una permanenza, segnale di una volontà chiara di proseguire la propria esperienza in Serie A, pur mantenendo aperte alternative in caso di mancato accordo.


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  • DYBALA SOGNA IL MILAN: CONTRATTO A RENDIMENTO

    Tra le possibili destinazioni emerge con forza il Milan.

    Secondo il Corriere della Sera, Dybala vedrebbe con favore un trasferimento a San Siro, anche accettando un contratto costruito sul rendimento, formula legata alle sue recenti difficoltà fisiche.

    L’idea di vestire la maglia rossonera rappresenterebbe per la Joya un’opportunità di rilancio in un contesto competitivo, mantenendo al contempo la permanenza in un campionato che conosce e in cui ha già lasciato un segno importante.


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