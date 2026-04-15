Corriere della Sera - Dybala tra rinnovo in stallo e sogno Milan: le condizioni per il passaggio in rossonero e le offerte dal Sudamerica, futuro da scrivere

A Trigoria la situazione di Paulo Dybala resta in sospeso. Il contratto dell’attaccante è in scadenza e al momento non sono arrivati segnali concreti da parte della Roma per il prolungamento.

Ufficialmente nessuno ha comunicato al giocatore una mancata volontà di rinnovo, ma l’assenza di sviluppi mantiene aperto ogni scenario.

Il futuro della Joya è un rebus: la scadenza fissata al 30 giugno 2026 si avvicina e il numero 21 è ancora in attesa di una proposta ufficiale.

Nonostante ciò, il legame con la Capitale resta forte e il giocatore sarebbe disposto a restare anche accettando un ingaggio ridotto, con l’inserimento di bonus legati al rendimento.



