Corriere della Sera - Dybala tra rinnovo in stallo e sogno Milan: le condizioni per il passaggio in rossonero e le offerte dal Sudamerica, futuro da scrivere

L’estate del calciomercato si preannuncia carica di tensioni e incroci tra le big della Serie A. Diversi top player delle principali squadre italiane sono al centro di situazioni in bilico, tra rinnovi incerti e possibili trasferimenti.
Da Leao al Milan a Lukaku al Napoli, passando per Vlahovic alla Juventus e Bastoni all’Inter, fino ad arrivare a Paulo Dybala alla Roma, ogni club si trova a gestire il destino di uno dei propri uomini simbolo, con intrecci di mercato che coinvolgono più squadre contemporaneamente.
Il Corriere della Sera rivela che nei pensieri della Joya ci sarebbe il Milan in un clamoroso scenario di mercato che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.