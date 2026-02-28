Quando torna Anguissa dall'infortunio: le ultime sulle sue condizioni e cosa ha detto Conte prima di Verona-Napoli

Non on è stata una stagione fortunata per il Napoli dal punto di vista degli infortuni: la formazione partenopea è stata probabilmente la squadra che ha pagato il prezzo più alto in termini di indisponibilità.

Una delle assenze più pesanti è stata quella di Frank Anguissa, che in avvio di stagione aveva messo ancora una volta in mostra tutto il suo repertorio da centrocampista completo, sia per fisicità in mezzo al campo sia per contributo realizzativo.

Dopo diversi mesi di stop a causa dell’infortunio rimediato in nazionale, il classe 1995 è tornato ad allenarsi con il gruppo e il suo rientro in campo si avvicina.