SSC Napoli v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Michael Baldoin

Quando torna Anguissa dall'infortunio: le ultime sulle sue condizioni e cosa ha detto Conte prima di Verona-Napoli

Il centrocampista camerunese è tornato ad allenarsi con il gruppo ma per vederlo di nuovo in campo sarà necessario attendere ancora un po': cos'ha detto Conte e quali sono le condizioni di Anguissa.

Non on è stata una stagione fortunata per il Napoli dal punto di vista degli infortuni: la formazione partenopea è stata probabilmente la squadra che ha pagato il prezzo più alto in termini di indisponibilità.

Una delle assenze più pesanti è stata quella di Frank Anguissa, che in avvio di stagione aveva messo ancora una volta in mostra tutto il suo repertorio da centrocampista completo, sia per fisicità in mezzo al campo sia per contributo realizzativo.

Dopo diversi mesi di stop a causa dell’infortunio rimediato in nazionale, il classe 1995 è tornato ad allenarsi con il gruppo e il suo rientro in campo si avvicina.

  • L'INFORTUNIO DI ANGUISSA

    Il lungo stop di Anguissa è stato causato principalmente da una lesione muscolare rimediata a novembre con la nazionale.

    Dopo circa due mesi di stop, però, il centrocampista camerunese - ormai vicino al recupero dal problema muscolare - ha iniziato ad accusare anche un fastidio alla schiena, che ne ha ulteriormente rallentato il rientro.

    Il suo recupero, inizialmente previsto tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, è stato poi rinviato e per diverso tempo lo staff medico del Napoli non è riuscito a stabilire con precisione i tempi di rientro.

  • IL RIENTRO IN GRUPPO

    La buona notizia è arrivata nell’ultima settimana di febbraio, quella che ha preceduto Verona-Napoli.

    Anguissa è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo, prendendo parte anche all’allenamento congiunto con il Giugliano a Castel Volturno, così da mettere minuti nelle gambe insieme ai compagni.

    Tuttavia, il classe 1995 non è stato convocato per la trasferta contro l’Hellas Verona.

  • COSA HA DETTO CONTE PRIMA DI VERONA-NAPOLI?

    Nonostante le sensazioni positive degli ultimi giorni e il rientro in gruppo del centrocampista, ci ha pensato Conte - a pochi minuti da Verona-Napoli - a smorzare l’entusiasmo sul rientro a tutti gli effetti di Anguissa:

    "Non so quanto tempo ci potrà mettere, ma sicuramente per sicurezza e autostima il rientro in gruppo è importante. Manca da più di tre mesi: non giocheranno i nomi ma chi mi dà più garanzie. Dopo infortuni così lunghi non è pensabile vederlo in campo dall’oggi al domani. Mettetevelo in testa, in campo gioca chi mi darà garanzie, non il nome. Ci giochiamo il futuro in queste dodici partite”.

  • LE CONDIZIONI DI ANGUISSA: QUANDO TORNA IN CAMPO?

    Il rientro in gruppo di Anguissa dimostra che le noie fisiche del centrocampista sono ormai alle spalle e che l’obiettivo è tornare quanto prima a pieno regime.

    Tuttavia, come sottolineato da Conte, il camerunese è rimasto fermo per circa tre mesi e la sua condizione fisica è ancora da recuperare completamente.

    Le squadre del tecnico salentino, inoltre, sono caratterizzate da ritmi molto elevati e i partenopei, in questo delicato momento della stagione, non possono permettersi cali di concentrazione per non compromettere l’obiettivo minimo stagionale: l’accesso alla prossima Champions League.

