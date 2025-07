Quando inizia la Premier League 2025 e dove vederla in tv e streaming

Ci siamo, la Premier League 2025/2026 sta per cominciare: 20 squadre al via e trasmissione in diretta tv e streaming di tutte le partite.

Un'altra entusiasmante stagione di Premier League è alle porte. Riuscirà il Liverpool a difendere il titolo conquistato a maggio? Da agosto prende il via la nuova annata del campionato britannico 2025/2026, giudicato il più importante del pianeta oramai da quasi due decenni.

Manchester City, Chelsea e Liverpool in prima fila per conquistare il campionato, con le grandi deluse degli ultimi anni Arsenal e Manchester United che cercheranno di tornare grandi al pari di team come Newcastle e Tottenham, decisi ad essere la sorpresa del nuovo torneo.

Come di consueto, anche la nuova annata di Premier League sarà interamente visibile in tv e streaming per gli abbonati, dalla prima alla 38esima giornata prevista a poche settimane dall'inizio dei Mondiali centro-americani previsti in Messico, Canada e Stati Uniti nel 2026.