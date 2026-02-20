Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Pugno di Valverde a Dahl, il Benfica presenta un reclamo alla UEFA

Benfica-Real Madrid continua a far discutere, Mourinho intanto ammette: “Non è stato facile gestire emotivamente quello che sta accadendo”.

Pubblicità

Quella che ha visto protagoniste Benfica e Real Madrid nell’andata dei playoff di Champions League, è stata una partita che ha lasciato dietro di sé una lunghissima scia di polemiche.

Ovviamente tutti i riflettori sono stati puntati sul caso Prestianni-Vinicius e sulle accuse rivolte al giocatore argentino di aver rivolto al brasiliano insulti di stampo razzista dopo il goal che ha consentito ai Blancos di imporsi per 1-0.

Nel mirino di molti è finito José Mourinho per alcune dichiarazioni rilasciate nel concitato dopo-partita, mentre il club lusitano si è lamentato per l’operato del direttore di gara.

Come riportato da ‘A Bola’ e confermato da ‘AS’, il Benfica ha presentato un reclamo alla UEFA in merito ad un episodio accaduto all’83’.

  • GRRANDE TENSIONE AL DA LUZ

    La sfida del Da Luz si è letteralmente infuocata dopo il goal siglato al 50’ da Vinicius.

    A rendere gli animi incandescenti è stato l’episodio che ha avuto per protagonisti proprio il campione brasiliano e Prestianni, con quest’ultimo che è stato accusato di aver insultato il giocatore del Real Madrid usando epiteti razzisti.

    Da quel momento in poi, la gara è totalmente cambiata ed è aumentato il numero di contrasti e di proteste nei confronti dell’arbitro.

    • Pubblicità

  • IL RECLAMO DEL BENFICA

    Secondo quanto riportato da ‘A Bola’ e confermato da ‘AS’, il Benfica ha presentato alla UEFA un reclamo ufficiale per un episodio accaduto nel corso delle battute finali della sfida.

    Il club lusitano, sostiene che all’83’ Valverde abbia colpito intenzionalmente Dahl con un pugno, mentre la palla era lontana dai due giocatori.

    Un episodio questo che ha fatto molto discutere già nei minuti successivi al triplice fischio finale, visto che secondo molti il centrocampista del Real meritava un’espulsione diretta, mentre l’arbitro Letexier ha deciso di non prendere alcun provvedimento disciplinare.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “DIFFICILE GESTIRE IL TUTTO EMOTIVAMENTE”

    José Mourinho, che come detto è stato messo nel mirino di molti a causa di alcune sue dichiarazioni rilasciate dopo Benfica-Real Madrid (non si è schierato sul caso Prestianni-Vinicius ed ha accusato il brasiliano di aver esultato in modo non rispettoso), prima della partita di campionato con l’Aves ha deciso di non parlare in conferenza stampa, ma è parzialmente tornato su quanto accaduto nella sfida di Champions League parlando a BTV, ovvero il canale ufficiale del Benfica.

    “Quella con il Real Madrid è stata una partita davvero impegnativa sotto ogni aspetto. Fino al 50’ è stata una gara di massima intensità, sia fisica che tattica, che ha richiesto una grande concentrazione per giocare a quel livello. Devo riconoscere che dal 50’ ad oggi, non è stato facile gestire emotivamente tutto quello che è successo e che continua a succedere. Domani però abbiamo una partita importante per le nostre ambizioni e i nostri sogni e dobbiamo concentrarci perché vincere è fondamentale”. 

LaLiga
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
AVS Futebol SAD crest
AVS Futebol SAD
AVS
0