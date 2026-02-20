Pugno di Valverde a Dahl, il Benfica presenta un reclamo alla UEFA

José Mourinho, che come detto è stato messo nel mirino di molti a causa di alcune sue dichiarazioni rilasciate dopo Benfica-Real Madrid (non si è schierato sul caso Prestianni-Vinicius ed ha accusato il brasiliano di aver esultato in modo non rispettoso), prima della partita di campionato con l’Aves ha deciso di non parlare in conferenza stampa, ma è parzialmente tornato su quanto accaduto nella sfida di Champions League parlando a BTV, ovvero il canale ufficiale del Benfica.

“Quella con il Real Madrid è stata una partita davvero impegnativa sotto ogni aspetto. Fino al 50’ è stata una gara di massima intensità, sia fisica che tattica, che ha richiesto una grande concentrazione per giocare a quel livello. Devo riconoscere che dal 50’ ad oggi, non è stato facile gestire emotivamente tutto quello che è successo e che continua a succedere. Domani però abbiamo una partita importante per le nostre ambizioni e i nostri sogni e dobbiamo concentrarci perché vincere è fondamentale”.