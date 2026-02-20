Pugno di Valverde a Dahl, il Benfica presenta un reclamo alla UEFA

Quella che ha visto protagoniste Benfica e Real Madrid nell’andata dei playoff di Champions League, è stata una partita che ha lasciato dietro di sé una lunghissima scia di polemiche.
Ovviamente tutti i riflettori sono stati puntati sul caso Prestianni-Vinicius e sulle accuse rivolte al giocatore argentino di aver rivolto al brasiliano insulti di stampo razzista dopo il goal che ha consentito ai Blancos di imporsi per 1-0.
Nel mirino di molti è finito José Mourinho per alcune dichiarazioni rilasciate nel concitato dopo-partita, mentre il club lusitano si è lamentato per l’operato del direttore di gara.
Come riportato da ‘A Bola’ e confermato da ‘AS’, il Benfica ha presentato un reclamo alla UEFA in merito ad un episodio accaduto all’83’.